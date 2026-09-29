卓榮泰施政報告再抗中　要求投資軍費

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月29日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰29日赴“立法院”進行施政報告，卓開頭以“中國持續施加對我灰色地帶進入及統戰脅迫，危害區域及全球和平穩定”為引，強調明年度“國防”預算超過GDP3%，“國防部”今年也追加預算新台幣559億元籌購無人機艇，催促“立法院”加速審議明年度總預算案、追加預算案，共同維護“國防”安全。



卓榮泰指出，“投資‘國防’就是投資和平”，近年中國持續透過軍事演訓常態化及灰色地帶行動對臺施加壓力，威脅“國家安全”並對區域和平造成衝擊。政府持續強化各項聯合戰力整建，明年度整體“國防”預算編列達1兆1225億元，首度突破兆元，持續超過GDP3%，展現強化自我防衛的決心。



“行政院長”卓榮泰29日率官員赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰在施政報告中，說明六項重點施政方向：一、科技領先，智慧發展，明年將編列新台幣2292億元，較今年總預算案增加12.7%，全面推動AI發展。政府“無人載具產業發展統籌型計劃”，將於2030年前投入442億元。二、轉型升級，永續成長。三、公平分配，全民共享。四、擴大社福，健康台灣。五、厚植教育，文化觀光。六、韌性安全，打擊不法。



在“韌性安全，打擊不法”項目中，卓榮泰說，面對中國對台的複合性施壓，政府持續維護“國家尊嚴與安全”。為因應中國“民族團結進步促進法”及15日起施行的“國務院關於出境入境管理的規定”等，“行政院”積極落實賴清德提出的“國安”17項因應策略”及“守護民主台灣‘國安’行動方案”。



卓榮泰說，前已將“國安法”、兩岸條例等修正草案送請“立法院”審議，懇請“立法院”儘速通過，以守護國家“主權”、保障人民安全及維護台灣整體利益。



卓榮泰指出，“投資‘國防’就是投資和平”，近年中國持續透過軍事演訓常態化及灰色地帶行動對臺施加壓力，威脅“國家安全”並對區域和平造成衝擊。政府持續強化各項聯合戰力整建，明年度整體“國防”預算編列達1兆1225億元，首度突破兆元，持續超過GDP3%，展現強化自我防衛的決心。



卓榮泰認為，“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”及“強化“國防”自主暨無人載具產業發展條例”已獲“立法院”三讀通過，“國防部”已就“濱海監偵型無人機”、“濱海攻擊型無人機”及“小型自殺無人艇”等3類裝備，編列559億元辦理籌購，並納入今年度總預算追加預算案，以滿足提升不對稱戰力的需求，期盼“立法院”加速審議、如期審議明年度總預算，兩院共同維護“國防”安全與產業升級。