美軍售生變？盧秀燕：台官方應快釐清

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月29日電（記者 方敬為）針對華府中美峰會相關影響，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天在議會答詢表示，假設美國對台軍售生變，明年度政府編列的相關軍事預算及特別預算，到底該怎麼執行？這些都涉及到公帑支出及安全問題，呼籲執政團隊不能輕忽。



盧秀燕提醒“立法院”，要密切注意相關動態，並審視軍事預算的編列情況，軍事預算的編列，本來是按照採購期程與部署去規劃，如果美國忽然說，沒東西可以賣，那麼明年政府列大筆軍事預算以及特別預算，到底該怎麼執行？這會是“立法院”開議後的一大重點，呼籲民進黨政府盡快釐清美國真正的意圖，評估會否耽誤安全部署，以及預算是否調整，這畢竟關係到台灣安全與兩岸平衡的重大問題。



國民黨籍台中市議員古秀英29日在議會質詢指出，國際關注中美峰會的相關效應，台灣地處台海地緣政治最前線，她觀察這次中美領袖互動熱絡，台灣該何去何從，問盧秀燕有何看法？



盧秀燕答詢表示，這次習特會直接影響台灣的安全，以及相關發展，包括經濟與科技層面，今年中美領袖不只二會，甚至未來可能進行三會、四會，這些都要高度關注，她之前就多次提醒，民進黨政府應事先準備、了解並保持高度警覺，但府院高層似乎沒有認真看待。



盧秀燕表示，雖然這次中美雙方在對外發布的8點協議中，沒有直接點名台灣，可是私底下是否觸及相關討論，更值得我們注意。



盧秀燕說，尤其是涉及軍事安全的議題，在峰會之前，美國國務卿魯比奧才特別提到，武器庫存吃緊，沒辦法提供給台灣；峰會結束後，又有消息傳出，美國總統特朗普私下向中國大陸推銷美國武器，倘若美國政府一方面跟台灣說沒有武器可以供應，另方面卻有武器要賣給中國大陸，恐怕導致兩岸失衡更加擴大。



盧秀燕強調，對外軍購是台灣加強自我防衛最重要方式之一，且美方是最主要的提供者，如果美方不賣台灣，反而要賣給大陸，台海兩岸軍事力量的失衡持續，我們該如何因應？