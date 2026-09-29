國民黨團：今年超徵1兆元　推普發現金2萬

國民黨“立法院”黨團三長左起許宇甄、傅崐萁、洪孟楷受訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月29日電（記者 邱筠媜）“立法院”新會期29日開議，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天於“立法院”受訪表示，台灣AI與科技業大爆發，今年稅收超收預計將突破新台幣1兆元，為改善物價上漲與消費逆差問題，國民黨團的優先法案將超收稅額分享全民，普發現金2萬元。此外，傅崐萁說，明年還稅於民不會低於2萬元，等實際數字出來後再報告。



國民黨團總召傅崐萁、書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷29日上午於議場前召開記者會。



傅崐萁表示，感恩“前人種樹，後人乘涼”，蔣經國創辦台積電後，台灣是世界上最著名的科技島，上游、中游、下游整個科技產業鏈是全世界最完整、最需要的。AI大爆發後，相關零組件、產品都呈現倍數成長，價格飛揚造成全面大幅稅收超收，吸引大幅外資進到台灣來，到今年8月底超收6700億台幣，預計在今年底會超過1兆台幣的稅收。



傅崐萁指出，還稅於民已經是必須長遠推動的事務，去年台灣旅遊出入境逆差高達900萬人次，消費逆差是7000億台幣。今年上半年更是逆差超過500萬人次，預估今年全年人次會逆差超過1000萬人，逆消費可能高達9000億台幣。整個社會發展呈現不對稱的奇怪現象，物價不斷上漲，貧富差距不斷擴大，科技發展成熟的果實，應分享全台人民，而且要即刻即行。



傅崐萁說，去年超收5283億，其中2300億（約40%多）還稅於民。而今年超收超過1兆台幣，以40%來算，大概全民普發2萬元大概4000多億，這是來自人民口袋，今年整體支出超收部分就應該要還稅於民。即便是“行政院”提出史上最高的追加預算6000億元也不相扞格，一樣有4000多億還稅於民，不需要舉債，就是把今年超收還稅於全台人民並擴大內需，讓百工百業得到喘息機會。



至於明年要普發多少錢？傅崐萁強調，明年8月底超收的情況會正式推出，讓全民一起來分享AI經濟、科技成長果實，今年超收就是要普發2萬，明年超收可能不會低於2萬元，但要等實際數字發生後再跟人民報告。國民黨優先的民生法案，就是超收稅收還稅於民，不能給“行政院”空白授權，人民的錢必須還給人民。