140億美元對台軍售延宕？陳明祺：把錢備好

台“外交部政務次長”陳明祺。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月29日電（記者 張穎齊）中美峰會落幕，各界關切美方對台140億美元的軍售是否延宕或取消？台“外交部政務次長”陳明祺29日表示，美方完全了解台海情勢，也清楚台灣有意願投入更多資源強化防務，“我們都把錢準備好，預算也準備好”，台美隨時保持溝通，後續如何發展仍須觀察。



台“外交部政務次長”陳明祺、陸委會副主委沈有忠今天出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦、中央廣播電台協辦的“習特會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵”論壇。



陳明祺、沈有忠會前受訪，媒體問，中美峰會後，美國對台軍售是否可能出現延宕甚至取消？



陳明祺表示，大家都非常關心此事，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）也有相關考量，希望軍售進度能夠盡快，美國目前在全球軍事裝備及軍火供應上確實有需要調整之處，包括中東等地也有不少需求，台方不會對此作過多詮釋。



陳明祺強調，台灣與美方有充分溝通，美方完全了解台海情勢，也清楚台灣在強化防務方面的需求。更重要的是，台灣有投入“國防”的意願，“都把錢準備好，預算也準備好”，願意投入更多資源強化防務。



陳明祺說，美方完全知道台灣的需求及決心，至於後續軍售進度如何發展，仍須持續觀察。台方目前強調的是隨時與美方保持溝通，美方也非常了解台灣強化防務的需求，以及願意投入更多資源的態度。