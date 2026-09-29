游智彬按鈴申告！簡舒培造謠與蘇巧慧造假

新黨游智彬（右）29日正式告發民進黨台北市議員簡舒培及綠委蘇巧慧二人。（游智彬競選辦公室提供） 中評社台北9月29日電／新黨台北市大安文山區市議員參選人游智彬29日上午10時前往台北地方檢察署，正式告發民進黨台北市議員簡舒培及“立委”蘇巧慧二人，分別涉違反選罷法、刑法使公務員登載不實罪。游智彬指出，簡舒培在校園食安議題上憑空造謠、製造社會恐慌。蘇巧慧則在“立法院”官方英文履歷上登載不實博士學位。這兩人簡直是“造謠造假一對寶，抓一個不夠，兩個拿來湊”！



游智彬表示，簡舒培於今年9月23日透過公開社群平台及媒體指稱，金華國中9月4日營養午餐導致“多個班級甚至導師室”多人腹瀉嘔吐，並轉述教育局要求學校“被動處理”、“暫不處理”。經台北市教育局、衛生局及金華國中校方公開澄清，實際僅有1名學生於9月11日反映曾腹瀉，同班2名學生症狀不同且與食品中毒無關，其餘班級師生均無異常，教育局也從未給過所謂“被動處理”或“暫不處理”的指示。



游智彬抨擊，簡舒培在選舉期間未經合理查證，以捏造的人數與虛構的政府指令散布不實訊息，嚴重引發家長恐慌、破壞校園安寧與損害公共信賴。游智彬除向地檢署告發簡舒培涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第104條意圖使人不當選而散布不實事項外，隨後前往轄區警察局，檢舉簡舒培涉嫌違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款“散布謠言足以影響公共安寧”。



針對綠委蘇巧慧，游智彬指出，蘇巧慧於“立法院”第9屆官方中文簡歷記載為“美國賓州大學法律博士（SJD）候選人”；但其第9屆“立法院”官方英文版網頁，Education欄位卻赫然寫著“SJD, University of Pennsylvania”（賓州大學法律博士），將未完成的“候選人（Candidate）”資格偷換為正式取得之“博士（SJD）”學位。真的是繼蔡英文一度找不到博士論文，論文真實性經不起考驗後，民進黨“假博士”又加一！



游智彬說明，“S.J.D.”係賓州大學法學院之正式高階法律博士學位，需完成論文及口試答辯，與“SJD Candidate”完全不同。蘇巧慧於選舉公報及日前公開回應中，均承認自己未取得博士學位、僅為候選人並已放棄學籍。則“立法院”官方英文網站之不實記載究竟係由誰提供？



游智彬認為，蘇巧慧若明知未取得學位卻向“立法院”提供不實英文履歷，已涉嫌觸犯刑法第214條“使公務員登載不實罪”，司法機關有必要調取原始檔案與後台紀錄查明真相。



游智彬最後強調，民進黨民意代表一邊用不實訊息攻擊市政、恐慌市民，一邊在個人學歷上記載不實。“抓一個不夠，兩個拿來湊”，游智彬這次同時對簡舒培、蘇巧慧提告檢舉，要求司法與警察機關嚴查到底，切勿讓造謠與造假成為政客的護身符！

