“監委”人事全封殺？傅崐萁：打蔣萬安兒可恥

國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁(中)、書記長許宇甄（左）、首席副書記長洪孟楷29日召開記者會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月29日電（記者 邱筠媜）“立法院”今日進行“監察委員”人事同意權投票，中國國民黨“立法院”黨團擬全數封殺。國民黨團總召傅崐萁受訪表示，“監察院”針對台北市長蔣萬安長子蔣得立“全院打一人”，用粗暴的方式對待一個孩子的未來，非常可恥也可笑，全台人民心裡都有一把尺，就按照這把尺進行今天的投票。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷29日上午於議場前召開記者會。



傅崐萁今在“立法院”議場前受訪指出，“監察院”效能全台人民都看見，過去4年國民黨拿出了多少執政者相關的弊案，包括疫苗快篩、毒雞蛋，還有不法軍購，賣馬桶的變成賣軍火，連最近的毒油“行政院”都沒有在關心，執政者所有的貪贓枉法事情不辦，只在研究如何來對付在野黨。



傅崐萁表示，尤其現在非常可恥也可笑，叫做“監察院”全院打一人，去打台北市政府，今天真的有案當然要辦，但是怎麼可以對一個孩子的未來（指蔣得立案），用這種粗暴的方式，叫做國家的機器已經變成東廠，在這裡讓所有不管國民黨、民眾黨以及全台人民，心裡都有一把尺，就按照這把尺來進行今天投票。