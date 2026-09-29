綠盼新會期預算先過　洪毓祥：情緒勒索

民眾黨“立法院”黨團29日上午召開記者會，幹事長洪毓祥（中）批評，“行政院”常情緒勒索綁架。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月29日電（記者 鄭羿菲）“行政院”盼“立法院”新會期優先通過2026年度追加預算及2027年度政府總預算案，台灣民眾黨“立法院”黨團幹事長洪毓祥29日批評，“行政院”常情緒勒索綁架，9月才送總預算案進來，綠營卻已在外放話在野黨阻擋！“立法院”連一讀都沒通過，我們到底要怎麼阻擋？這是非常大的謬誤。



“行政院”8月20日通過2027年總預算案，編列新台幣3兆9266億元，創下史上新高。另外，“行政院”於9月3日通過2026年新台幣6076億元追加預算案。“行政院長”卓榮泰29日赴“立法院”進行施政報告時，也催促“立法院”加速審議明年度總預算案、追加預算案。



對此，今天新接任中國國民黨“立法院”黨團書記長的“立委”許宇甄主張，涉及民生、“國防”與維持政府運作的必要經費，黨團會負責任處理，但追加預算規模達6076億元，“行政院”必須交代支出的必要性，不能要求優先處理，就要“立法院”全盤接受，“國會”不是“行政院”橡皮圖章。



台灣民眾黨“立法院”黨團29日上午召開“監察委員”人事同意權投票意向說明”記者會，民眾黨團總召陳清龍、副總召陳昭姿、幹事長洪毓祥、“立委”許忠信、王安祥、劉書彬、邱慧洳、蔡春綢出席。



洪毓祥表示，“行政院”在追加預算中包山包海，其中包括中油與台電的增資、風災復建、普發現金的前置作業，用這種情緒勒索式的方式，迫使“立法院”要迅速通過“行政院”版本的追加預算，但“行政院”9月才將追加預算案送進“立法院”，綠營卻在外放話在野黨在阻擋，這是非常大的謬誤！



洪毓祥說，當政府超徵稅收，應做全盤規劃，思考到底是不是要還債？過去民進黨政府推動很多特別預算，雖不列入常規預算，但實質上就是錢，債務黑洞並沒有被完全揭露，應該用大比例還債，再看看剩多少可以普發現金。其他包括老農津貼、65歲以上老人健保免費、學童營養午餐等都應大力推動。