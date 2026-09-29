綠黨團三長留任　莊瑞雄：派系地域都均衡

左起民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月29日電（記者 莊亦軒）民進黨“立院”黨團29日上午召開黨團大會，通過新會期黨團幹部人事，黨團總召“新潮流系”蔡其昌任期未滿本會期續任，幹事長“英系”莊瑞雄、書記長“民主活水”范雲獲得留任。莊瑞雄表示，新團隊在地域及大家關心的派系分配上都相當均衡。



民進黨黨團幹部中僅總召任期一年，幹事長、書記長任期為一個會期。民進黨“立院”黨團29日經黨團大會推舉，總召蔡其昌任期尚未屆滿，本會期繼續擔任；莊瑞雄與范雲則經黨團大會推舉，分別續任幹事長、書記長。



蔡其昌於2月24日接任民進黨“立院”黨團總召，接下柯建銘此前擔任長達25年的民進黨團總召職務，柯建銘也被陳水扁稱為“永遠的總召”。



莊瑞雄、范雲29日上午在“立院”議場前接受媒體聯訪，被問到民進黨新會期黨團幹部組成，莊瑞雄說，他身旁有“教授、智慧級的書記長”范雲領軍，他自己則“比較苦命一點”，黨團不嫌棄、沒有放棄他們，因此兩人繼續留下來。



莊瑞雄認為，2名副幹事長陳冠廷、陳培瑜都很年輕、非常優秀，另由郭昱晴、陳俊宇擔任副書記長。就戰力而言，相信也能符合大家期待，也會充分論述執政黨團的價值。