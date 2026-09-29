黃國昌評徐欣瑩已結束　鄭麗文：選情穩定

國民黨主席鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月29日電（記者 鄭羿菲）2026“藍白合”在竹北市、新竹縣破局，台灣民眾黨主席黃國昌日前表態，中國國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩“已Game Over”、不阻止小草投民進黨。不過，國民黨主席鄭麗文29日表示，徐欣瑩現在也在全力衝刺，選情算是相當穩定了！但也需要國民黨籍“立委”站台。



中國國民黨29日上午於“立法院”舉行“立法實務研討會”，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、黨團總召傅崐萁、黨主席鄭麗文、秘書長李乾龍等人出席。不過，過往開放韓致詞環節，今天並不開放媒體採訪。韓今年2月曾在國民黨立法實務研討會上，以古裝劇常見的“貼加官”（以薄紙沾水貼住口鼻致人窒息），比喻國民黨團面對軍購特別條例付委審查的危機，引起熱議。



鄭麗文致詞時表示，“立法院”新會期還有非常艱巨的任務，這場選戰面臨的是不對稱的戰爭、不公平的選舉，我們更要團結一致，需要“立法院”的兄弟姐妹全力來打這場選戰，包括在場的徐欣瑩、國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉、國民黨籍雲林縣長候選人張嘉郡，及還在選區打拚的所有候選人，都需要黨團同仁幫忙站台。



鄭麗文說，“立法院”有非常多的議題，需要第一線作戰形成火網，全力出擊，全台灣也有很多選區都表達希望未來看到更多“立法院”的戰將們能到地方輔選站台，相信“立法院”黨團絕對可以擔起重責大任，在今年的地方選舉，不但保住上一次的輝煌戰果，還能夠成長，今年挽住地方選舉，明年相信藍委也能順利高票連任。



鄭麗文強調，她相信2028年國民黨一定會重返執政、“國會”過半有多數席次，把這些年來的倒行逆施，國民黨來接、來收、來改，台灣才有未來。