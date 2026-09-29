藍軍林啟賢祝邱臣遠心想事成　柯文哲笑開懷

林啟賢29日為邱臣遠獻上祝福。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月29日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨創黨主席柯文哲29日陪同民眾黨竹北市長參選人邱臣遠到竹北天后宮參香祈福，身兼該廟主委身分的中國國民黨籍新竹縣竹北市民代表會主席林啟賢也特別到場接待，林也大方祝福邱“心想事成”，當場逗得柯笑開懷。



年底新竹縣竹北市長選戰目前呈現藍綠白三搶一的局面，包括國民黨吳旭智、民進黨曾聖凱、民眾黨邱臣遠都出馬角逐。林啟賢則曾參與6月國民黨舉辦的竹北市長黨內初選，最後僅以不到0.6個百分點的些微民調差距落敗。



柯文哲29日陪同邱臣遠先到竹北仁義市場掃街拜票，後來又到竹北天后宮參香祈福，一行人拜完受訪後原本已準備開始掃竹北市場，林啟賢才姍姍來遲趕到現場。



林啟賢先是跟邱臣遠解釋因一早有其他行程，所以晚來了一些，邱則邀林與柯一起合照。雙方在竹北天后宮前合影後，林握著邱的手獻上祝福說“心想事成”，逗得站在兩人中間的柯文哲笑開懷。林後來也跟柯握手，歡迎柯常來。



值得注意的是，身兼國民黨新竹縣黨部主委的新竹縣長楊文科28日才在媒體群組發布新聞稿表示，唾棄“打著藍旗打藍軍”的騙票背叛者，強調國民黨將會團結勝利。沒想到隔天林啟賢就大方和柯文哲、邱臣遠同框獻上祝福。



對此，林啟賢強調，他今年是用無黨籍身分參選竹北市民代表，大家都是在竹北參選的候選人，彼此相互祝福是一種禮貌，且邱臣遠從參選以來確實相當認真努力，所以才會互相鼓勵。至於黨中央、縣黨部主委及縣長要怎麼思考與看待，他都會尊重。



柯文哲則認為，這是國民黨的家務事，反正竹北市長選戰都已經走到這個地步，現在就是兄弟登山、各自努力，最後交給市民去做決定。邱臣遠也感謝林啟賢的祝福，強調未來若有機會擔任竹北市長，一定會跟竹北市民代表會間有更多的合作。