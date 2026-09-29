台尼斷交有內幕　陳以信要吳釗燮說清楚

國民黨文傳會主委陳以信。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電／針對已故前駐尼加拉瓜大使吳進木遺作指出，2021年台尼斷交並非單純因中國大陸挖角，而與當時政府選擇配合美方對尼政策有關，中國國民黨文傳會主委陳以信今天表示，相關說法涉及當年重大外交決策，時任台“外交部長”、現任“國安會秘書長”吳釗燮有必要公開說明，究竟當時“外交部”掌握哪些資訊、做過哪些政策評估，以及為何最終未能維持邦交。



陳以信表示，他2015年擔任府發言人期間，曾陪同馬英九出訪尼加拉瓜。當時奧蒂嘉總統長子拉斐爾親赴機場接機，馬英九之後更前往奧蒂嘉官邸與奧蒂嘉會面，當時身兼府發言人的第一夫人穆麗優也全程陪同。從接機規格到雙方“元首”在官邸的互動，都顯示當時台尼高層往來密切、邦交關係穩固。



陳以信指出，如今吳進木遺作指出，他直到2021年11月退休前仍認為台尼“邦交”穩固，結果不到一個月臺尼就宣布斷交。從馬政府時期的密切“邦誼”，到蔡政府任內最終斷交，這中間究竟發生什麼重大變化，政府有責任向民眾交代。陳以信表示，尤其吳進木書中最值得政府回答的問題，是駐館是否曾經多次向“外交部”示警，提醒政府處理奧蒂嘉連任賀電問題可能影響“邦交”；以及台灣未向奧蒂嘉致賀，是否確實涉及當時台美政策考量。



陳以信抨擊，吳釗燮擔任外長期間，“中華民國”先後與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、洪都拉斯及諾魯等8國斷交，如今前駐尼大使遺作又揭露新的內情，吳釗燮不能再躲在“國安會”裡沉默，“斷交部長”應該出面向民眾說清楚。



陳以信更質疑，“外交部長”林佳龍目前出訪瓜地馬拉與貝里斯，為何不是規劃由賴清德親自率團出訪？是不是政府向美方提出賴過境美國本土的安排又遭拒絕？台美高層互動是否受到近期美中關係變化影響？陳以信要求“賴政府”誠實說明，不能一面宣稱“台美關係史上最好”，一面卻對領導人為何不能親訪中南美洲“友邦”避而不答。