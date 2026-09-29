關注：盧秀燕串起全台三大城　備戰大選了

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月30日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕近期安排核心幕僚協助新北市長參選人李四川選務，並與出身高雄的前“立法院長”王金平會面，雙方觸及2026地方選舉與2028大選討論。盧秀燕被視為藍營角逐2028大選的熱門人選，在年底地方選舉前夕，強化與新北市、高雄市藍營要角的聯繫，串起新北、台中、高雄全台人口前三大城市，備戰大選意味濃厚。



2026年九合一地方選舉除了是藍綠地方執政版圖角力戰，也牽動2028年大選，盧秀燕在選前兩項政治動態，引起政壇關注，包括將核心幕僚借將給李四川，以及與王金平會面，交流2026與2028的選舉情勢。



盧秀燕相關舉措，顯然是放眼2028大選，新北市作為全台人口第一大城，具備牽動全台選情的龐大能量；而台中市是全台人口第2大都，兩者若能相互串聯，其政治影響力舉足輕重。



根據媒體9月23日公布的新北市長選情民調顯示，戰況已陷入高度膠著，民進黨參選人蘇巧慧以38.2%的支持度微幅領先李四川的37.1%，雙方差距僅有1.1個百分點。在藍營面臨選戰壓力的關鍵時刻，盧秀燕調度核心幕僚至李四川團隊，成為目前國民黨縣市長中，唯一以實質幕僚支援的諸侯，形塑“盧川連線”。



盧秀燕藉協助新北選戰，累積了黨內的政治籌碼，更能順勢將影響力從中台灣向北延伸，穩固與北部最大票倉的戰略連結。



除了向北拓展，盧秀燕也觸及全台人口第三大都的高雄市，近期更專程拜會出身高雄、在地方派系中擁有深厚實力的王金平，並證實雙方除了討論2026地方選舉，也觸及2028大選，王金平並給予情勢分析與指導。



觀察盧秀燕的戰略脈絡，以全台人口第二大都台中市為根據地出發，向北透過幕僚借將介入人口第一大都新北市的激烈選戰，向南則透過拜會政壇大老王金平，串聯人口第三大都高雄市，除了協助國民黨穩住2026年的地方執政優勢，也為本身問鼎2028年大選提前鋪路。