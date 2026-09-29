王信賢：中美二戰敘事靠攏　對台影響非常大

政治大學東亞研究所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月29日電（記者 張嘉文）針對華府中美峰會，政治大學東亞研究所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢29日出席座談會表示，美國總統特朗普提出中美是二戰盟友，中國國家主席習近平則提到二戰期間中美並肩抗擊法西斯侵略，雙方更將“中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得勝利”列為共識。若美方也確認這套歷史敘事，對台灣的影響非常大，“中華民國”在其中的角色恐被“整碗端走”，“去中華民國化就會非常非常明顯”。



王信賢認為，過去有關二戰歷史及相關法理論述，大部分都是中方單方面提出。但這次不同，也是他認為比較嚴重之處，因為相關論述是在美國的場合上提出，而且特朗普的敘事與中方有所接近。雖然雙方目的不同，但呈現出來的歷史敘事卻有相似之處，這一變化值得台灣特別注意。



政治大學國際關係研究中心29日上午舉辦“習特二會後的美中台關係”座談會，由王信賢主持，邀請中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威、政大國關中心副研究員曾偉峯及副主任陳至潔與談。



王信賢表示，按照國際禮儀，兩國元首當天公開場合的致詞，雙方應該事前都看過，也就是彼此首肯相關內容。這次特朗普提出二戰盟友問題，談到飛虎隊功績；習近平則提到二次大戰期間中美並肩抗擊法西斯侵略，後來雙方的共識清單更將兩國元首提及的“中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得勝利”列為共識。



王信賢分析，特朗普要的是短期，習近平要的則是長期的論述與敘事。美國希望在這個時候營造美中化解當前對立、展開合作的氣氛，但這套二戰敘事造成的效應非常大。第一個受到影響的就是日本，因為習近平在當天晚宴致詞時提出“新型軍國主義”，這涉及中方近年處理二戰及戰後秩序的一系列論述。



第二個受到影響的則是台灣，王信賢說，如果美國也確認這套敘事，“中華民國”在其中的角色，用一些人的話來講就是被“整碗端走”，在這種“鯨吞蠶食”的情況下，“去中華民國化”將會非常明顯。