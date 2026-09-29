曾偉峯：二戰敘事衝擊台灣　恐現尼克森時刻

台灣政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月29日電（記者 張嘉文）針對華府中美峰會的效應，台灣政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯29日出席座談會表示，美國總統特朗普與中國領導人習近平談到飛虎隊、駝峰航線及二戰並肩作戰，相關歷史原本與“中華民國”密切相關，如今在美中領導人對話中敘事逐漸被大陸主導。



他說，特朗普重視的是穩定、貿易休兵、不出事，甚至是取得訂單；但對習近平及大陸而言，可能更重視透過敘事逐步處理台灣問題，結果就是中美在談，但代價卻是台灣在付，最大的問題在於台灣並不在對話桌上。



曾偉峯認為，這類敘事具有長期性與擴散性，影響的不僅是中美關係，也可能擴散到日本、韓國、東南亞等國家對台灣及“一個中國”的理解。1972年當時的美國總統尼克森訪問北京及《上海公報》形成的敘事影響至今，“現在是不是正處於尼克森時刻？”這是台灣必須注意的最悲觀情況。



政治大學國際關係研究中心29日上午舉辦“習特二會後的美中台關係”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢主持，邀請中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威、政大國關中心副研究員曾偉峯及副主任陳至潔與談。



曾偉峯在會中表示，習特華府峰會和今年5月北京峰會相比，中美整體戰略並沒有改變，但氣氛已從當時的“管控衝突”，進一步朝營造合作及和平共處發展。中方持續追求所謂“建設性戰略穩定關係”，特朗普則仍希望透過美中合作處理貿易及國際議題。



但從戰術層次來看，曾偉峯認為，中方這次非常明確地在打“敘事戰”，而且對象並非只有特朗普或美國，更是講給全世界聽。他歸納出三項重要敘事，分別是中美大國地位平起平坐、“反“台獨”，以及二戰歷史所延伸出的“一個中國”敘事。



曾偉峯說，尤其第三項對台灣的影響值得注意。特朗普與習近平在談到二戰歷史時，提及飛虎隊、駝峰航線以及美中曾經並肩作戰等內容，但駝峰航線等歷史背景，本來和當時的“中華民國”政府密切相關，“現在全部都歸到中共了”，這就是“一個中國”敘事。



他表示，美台斷交以來，至少在相關歷史敘事上仍有一定空間，但這次習特對話中，二戰敘事已逐漸被大陸主導，這不一定立即改變美國對台政策，卻可能長期影響國際社會如何看待台灣，甚至未來歷史如何書寫。因此，大陸強調自身法理正統的外交戰，其實已經積極在做了。