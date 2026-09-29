劉孟俊：美中邁入管理式競爭、分層式維繫

中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊發言。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月29日電（記者 邱筠媜）中美華府峰會落幕，中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊29日於“習特會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵”論壇表示，過去談到美中經濟常講脫鉤或去風險化，現在則變成“管理式競爭”、“分層式維繫”，雙方為防止關係失控及因應各自經濟壓力而進行妥協，但先進晶片與AI等國安核心利益不會進行交易。



劉孟俊，澳洲Monash大學經濟學博士，台灣大學經濟學研究所碩士，現任中華經濟研究院第一所研究員兼所長、兩岸交流遠景基金會董事、淡江大學大陸研究所兼任副教授。



東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主辦、“中央廣播電台”協辦的“習特會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵”論壇，29日在台大醫院國際會議中心舉行，劉孟俊出席做上述表示。



劉孟俊指出，本次中美峰會可用“管理式競爭”五個字來定義，戰術性的交換比較多，美中經濟關係很明顯會出現“分層式維繫”，比較核心、戰略性的東西反而不會進行交易，因為這些事情攸關國家安全。例如，先進晶片、AI算力、軍民兩用科技、關鍵供應鏈等，似乎很難一次到位。



至於如何觀察美中“管理式競爭”的進展，劉孟俊表示，有幾個可以衡量中美目前合作進展的指標，比方說貿易委員會、投資委員會有沒有定期召開，並順利產生一些運作成果。第二個指標則是議題是不是有明確分層，什麼叫做非敏感性商品、國安項目，是否分軌管理，這些都可以作為長期觀察的項目。



劉孟俊指出，過去美中常講“脫鉤”或“去風險化”，現在出現“管理式競爭”，可能是要避免關係失控，因為這危及到共同利益。第二個是安全超智能（SSI）的敏感性。第三個關鍵是，美中之間的經濟因素影響彼此談判籌碼，美國所面對的是物價，以及財政、能源價格上的壓力，都是牽動美國談判壓力的因素。



劉孟俊認為，即使現在美中如果在非敏感性產品上達成一些妥協，國際貿易上“中國加一（China Plus One）”的策略不太可能停止，無論是外資或台商，都會到海外設置出口生產基地。甚至連中國企業也在海外設立生產基地，客觀上是要去對抗別的國家對於中國海外到貨所形成的一些問題，這些政策的改變是後續需要注意的問題。