鄭麗文形容遇到土匪　民進黨想團滅在野黨

國民黨主席鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月29日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文29日花了5分鐘痛批民進黨，她說，“立法院”上個會期通過最難纏的總預算案，因為遇上民進黨就像是“遇到土匪”，只會抹黑、造謠、唯恐天下不亂！賴清德把所有的精力放在朝野惡鬥，想團滅在野黨！來掩飾自己執政無能。



鄭麗文認為，目前司法無情的、沒有標準的全面出動，包括“立法院”同仁、要參選的各級候選人，製造史無前例的寒蟬效應、綠色恐怖，民進黨只剩下動用“國家”機器不當干預，否則民進黨也知道2026地方選舉是一場毫無勝算的選戰。



中國國民黨29日上午於“立法院”舉行“立法實務研討會”，黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、國民黨籍“立法院長”韓國瑜、黨團總召傅崐萁與眾藍委出席。



鄭麗文致詞時表示，上個會期創下史上最長時間的會期，國民黨團終於將最難纏的總預算案通過了，為什麼難纏？因為面對一個蠻不講理、罔顧“憲政”規則的執政黨，用白話來說就是“遇到土匪”！



鄭麗文說，上個會期也通過“國防”韌性的重大法案，證明真正在乎台灣“國防”力量、真正給予實質支持的唯有國民黨，但我們也兼顧台灣的財政紀律，替老百姓看緊荷包，絕對不能淪為執政黨的綁架，不但犧牲台灣“國防”、浪費台灣“國庫”，還讓台灣財政面對重大壓力。



鄭麗文指出，同時也通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，在少子化的年代，藍白合作共同為台灣的下一代推出負責任的法案，可惜國民黨“憂國憂民”、真正照顧下一代，執政黨該做的都沒做，反而是在野黨全面在落實，但民進黨卻在每個地方扯後腿、汙衊、抹黑、造謠、唯恐天下不亂，是史上最無能的政府。



鄭麗文批評，民進黨無法跟在野的力量進行理性溝通，大罷免大失敗後毫無反省、毫無檢討，帶頭讓台灣陷入無窮無盡的“憲政”僵局，可能是賴清德透過不斷地朝野惡鬥，來掩飾賴還沒準備好當“總統”、掩飾賴執政無能、掩飾賴根本不知道如何當“總統”的真相。賴清德把所有精力通通放在朝野惡鬥，想團滅在野黨！