南亞科轉向屏東為水源？張麗善：雲林不缺水

雲林縣長張麗善。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月29日電（記者 李京昇）台塑集團南亞科擴廠選址傳出由雲林虎尾產業園區轉向屏東科學園區，而轉向原因是缺乏水資源。雲林縣議會29日舉行定期會，多位縣議員關心此事，中國國民黨雲林縣長張麗善表示，虎尾園區用水計劃早於2024年6月17日獲“經濟部”水利署同意，採自來水及再生水雙元供水，強調雲林不缺水、電、土地及人才，盼“中央”回歸產業條件與專業評估。



她進一步表示，雲林湖山水庫有效蓄水量約5347萬噸，每日供水約47萬噸；相較之下，屏東牡丹水庫蓄水量約2300萬噸，張麗善認為，若從高科技產業進駐所需的用水條件來看，雲林具備一定優勢。



台塑集團旗下南亞科原有意進駐雲林虎尾產業園區擴廠，近日卻傳生變可能改選屏東科學園區，並指是卡關在水資源，引發地方議論。民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國昨天批評雲林至今沒有完整的科技園區，導致台積電、南亞科等企業無法進駐。張麗善則反擊，若南亞科最終轉向屏東，“可見周春米比劉建國重要”，並質疑此舉若因選舉考量所致，將對台灣整體發展造成不良示範。



雲林縣議會今天舉行定期會，包括國民黨籍縣議員李明哲、無黨籍黃文祥等人都關心南亞科動向以及轉向原因。張麗善重申不希望有任何政治考量，而是以專業考量，各界提及南亞科轉向因素，是因為虎尾園區的水源，會在雲林縣虎尾高鐵站沿線抽地下水，導致地層下陷，她強調這些說法是錯誤，地下水早已有嚴格管控。



張麗善表示，縣府過去為爭取南亞科進駐虎尾產業園區，早已多次拜訪並與相關單位溝通，“經濟部”方面也曾表達認同，針對外界將水資源視為南亞科轉向屏東的原因，她強調，虎尾產業園區用水計劃早在2024年6月17日就經“經濟部”水利署同意，採取自來水及再生水的雙元供水，並非依賴地下水。



張麗善指出，高科技產業用水主要來自自來水及再生水，虎尾產業園區規劃每日用水量約2萬3900噸，相關供水計劃已完成核定，外界若以“缺水”作為雲林不適合發展高科技產業的理由，與目前已核准的供水規劃並不相符。



張麗善也強調，雲林目前不缺水、不缺電、不缺工、不缺土地及人才，交通條件也具優勢，縣府並已推動再生水相關規劃，希望因應未來高科技產業需求。她以矽品為例指出，矽品已進駐中部科學園區並量產，同時也在斗六雲科工業區推動約6公頃土地的建廠計劃，因此她認為，若其他半導體產業能在雲林布局，南亞科也具備進駐條件。



對於外界也質疑南亞科轉向，“國科會”10月1日將拍板，是因為民進黨執政操作？張麗善說，她不想讓外界認為此事與政治因素有關，她希望產業進駐還是要回歸專業，她也要尊重企業評估跟分析、尊重企業選擇，但她也盼“中央政府”在台灣整體經濟發展當中，要平均發展並尊重專業，才是有利於所有百姓。