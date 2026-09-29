譚耀南：後特朗普時代中美穩定　下任待觀察

匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月30日電（記者 張穎齊）華府中美峰會落幕，匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南29日出席“習特會再登場：2026中美高峰會的國際政治經濟意涵”論壇表示，美國對華政策、一中政策及對台政策都沒因這次峰會出現位移或調整，因此在後特朗普時代，中美將保持長期且和緩穩定的關係，不過美國約25個月後將選出新總統，屆時政策延續性如何，仍須觀察。



譚耀南表示，觀察這次中美峰會前、中、後的政策訊息，可看出美國對華政策、一中政策沒有調整，美國對台政策及台美關係也沒有改變，從今年5月北京習特會至今，都沒看到政策發生位移跡象，這是非常明確的政策訊息。



“此次峰會儀式感十足，但邊界感非常強烈！”譚耀南說，中方試圖順著特朗普的思路，建立中美兩大強權共同管理分歧、各自尊重彼此勢力範圍，在高度競爭下維持部分合作的關係，雙方目前確實朝鬥而不破、高度戰略競爭但不尋求直接對抗的方向發展，但美方並未接受彼此承認勢力範圍的概念。



譚耀南說，中方在雙方形成架構性共識後，會主動按照自身方式詮釋，逐步改變架構性共識的內涵與意義，因此未來值得觀察的是，中方如何將概念具體化、文件化，以及美方是否接受？截至目前為止，尚未看到美方在此方面出現政策調整。



他表示，中方也非常清楚，美國約25個月後將選出新的總統，因此政策延續性與穩定性，自然是中方關切的焦點，中國希望把特朗普相對和緩的對華立場進一步制度化，並降低美國社會對中國的反感以及限制中國實力增長的聲音，這會是中方未來對美工作的重要方向。



譚耀南指出，美方政治領袖對中國的基本看法並沒有根本改變，美國國會對華強硬及反對中國全球擴張，仍具有相當程度的跨黨派共識，包括限制中國取得美國人工智慧、半導體技術，以及阻止先進AI晶片出口等議題，都有跨黨派議員推動，美國國會近期也多次反對將台灣作為中美談判籌碼。



他還提到，中方持續將大量國家資源集中投入AI、半導體、新能源、電動車等關鍵領域，藉由國家力量與美國進行長期戰略競爭，中方具有“東升西降”的制度與戰略自信，但同時也有很大需求，希望未來幾年與美國建立穩定、平穩的關係；因此在後特朗普時代，中美之間仍能維持和緩、穩定的關係。