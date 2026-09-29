徐遵慈：美尋找稀土想替代中國　進展有限

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月29日電（記者 張嘉文）針對習特二會後中美經貿關係，中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈29日在一場座談會上表示，美國雖積極和日本、馬來西亞等國布局關鍵礦物及稀土合作，但實際進展非常有限。美國的稀土供應準備好了嗎？她是非常高度懷疑，短期內美國仍難擺脫中國稀土供應，至少還需要幾年時間完善替代來源。



台灣政治大學國際關係研究中心29日舉辦“習特二會後的美中台關係”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢主持，邀請徐遵慈、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威、政大國關中心副研究員曾偉峯及副主任陳至潔與談。



徐遵慈在會中針對美國依賴中國稀土一事表示，美國近來積極尋找中國以外的稀土及關鍵礦物來源，包括和日本、馬來西亞簽署相關合作備忘錄，先前也和東南亞國家推動關鍵礦物合作開採或開發。但據她了解，這些合作的實際進展“非常有限”，要真正讓美國掌握足夠的替代供應，仍需假以時日，不會那麼快發生。



徐遵慈指出，美國也看到，中國目前的稀土供應雖然附帶條件，但並沒有完全斷絕。在此情況下，美國應該還可以爭取至少幾年的時間，逐步完善稀土及相關關鍵礦物的取得來源。



至於習特二會後的中美經貿關係，徐遵慈認為，即使雙方在關稅上有所調降，也不代表美國或中國未來不會因其他理由，再提出新的經貿措施。美國手上仍有301調查、232措施以及反傾銷等多種工具，因此她不認為這次會議後，美國對中國的各種貿易措施就會從此停止。



她分析，對中國出口美國的玩具、家電及節慶用品等非敏感性產品，由於中國仍是美國主要供應來源，加上美國國內通膨等因素，美方未來採取新限制措施的機會可能比較低；但其他產品仍隨時可能面臨新的貿易措施。



徐遵慈強調，如果接下來美國對中國的貿易或關稅措施有所抑制，可能是基於其他考量，並非代表美國的稀土或關鍵礦物供應已經準備完成。反過來說，未來美方若再推出各種貿易措施，也不代表稀土替代供應鏈已經到位，美中在關鍵礦物及經貿領域的對峙仍會持續。