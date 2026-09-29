蔣萬安遭群攻　韓國瑜以自身為例籲提高警覺

韓國瑜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月29日電／中國國民黨今天在“立法院”舉行立法實務研討會，會後據國民黨籍“立委”轉述，“立法院長”韓國瑜致詞表示，外部環境險惡，國民黨沒有太多犯錯的空間，並以自身遭受攻擊為例，稱“全台灣被黑得最慘的人是我”，韓國瑜也舉例近期國民黨籍台北市長蔣萬安的近期種種風波，要大家提高警覺。



國民黨今天上午11時在“立法院”群賢樓舉行立法實務研討會。據與會藍委轉述，韓國瑜致詞時表示，適逢選舉年，各縣市首長參選人都需要“立委”協助輔選，縣市長選舉結束後，接下來就輪到“立委”選舉，“立委”現在支持縣市長參選人，其實也是在支持自己，盼黨內團結、相互協助。



在司法議題方面，韓國瑜認為，五院應該坐下來溝通，不應利用司法羅織、栽贓或攻擊，否則將對整體民主制度造成很大傷害。此外，韓國瑜也談及總預算審查及“行政院”不副署議題，一般民眾未必清楚總預算審查及不副署等爭議，直觀感受可能只是“立法院”預算沒審，因此他要提醒藍委，應更加了解民眾最直接的想法。



韓國瑜也以自身經驗勉勵黨籍“立委”說，如果大家覺得很痛苦，可以想想他，“因為全台灣被黑得最慘的人是我”。他並以季麟連曾公開批評他為例，表示自己即使遭到批評，見到對方仍會笑臉迎人，藉此提醒黨內同志要有肚量、心胸開闊，最重要的是團結。



與會藍委轉述，韓國瑜也提到，社會對國民黨的容錯率相對較低，現在外部環境險惡，國民黨沒有太多犯錯的空間，比如，蔣萬安最近一直被攻擊之類的。尤其是司法環境，連民進黨委員都有意見等語。