蔣萬安連任競辦成立　團隊平均年齡30歲

蔣萬安競選辦公室主任葉向媛。（照片：蔣萬安競辦提供） 中評社台北9月29日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安競選連任辦公室於29日成立，主要幹部成員以及“台北安可”應援小物也正式亮相，主視覺以“台北安可”為主軸，搭配亮眼及活力的藍、黃色系，充分展現台北的都會能量，以及成熟、理性而現代的城市底蘊。



在競選幹部方面，蔣萬安競選辦公室說明，競選團隊幹部平均年齡僅30歲、全員都是八年級生，也就是1990後出生。



蔣萬安競選辦公室提到，台北人最踏實的幸福，是度過美好的今天，更對明天充滿期待。



“安”，讓市民人生階段的每一步都享有最堅實、溫暖的依靠。從成家育兒、安居樂業，到銀髮樂活，都能時刻感受到，“萬安挺你，攜手同行”。



“可”，象徵台北市各領域皆開展無限可能。從捷運路網、都市更新、AI 產業到永續共融，蔣市長持續為市民的生計福祉打拚，也為未來十年的台北奠基。



而“安可”、Encore，是“為當下喝采，讓美好延續”，象徵蔣市長將帶著就任四年所積累的治理成果，繼續引領台北大步向前；踏實建設、帶動世界趨勢，讓台北成為“安居樂業、大有可為”的希望首都。



蔣萬安競選辦公室說明，在人事佈局方面，競選團隊幹部平均年齡僅30歲、全員都是八年級生，背景涵蓋政府治理、新聞媒體、公職及選戰等領域，展現年輕、專業、跨領域的團隊特色。



競選辦公室主任葉向媛畢業於輔仁大學新聞傳播學系，曾任記者、主播與台北市政府副發言人，熟悉市府運作、媒體應對，未來將整合競選團隊運作，為蔣萬安連任全力衝刺。



活動企劃組長賴冠群，政治大學政治系畢業，曾任職於台北市、新北市政府，以及侯友宜市長與大選競選辦公室，公共治理及選戰經驗皆備。未來將負責競選活動整體規劃與執行，讓每場活動成為與市民溝通、凝聚支持的重要管道。



新聞輿情組長楊沛緰兼任發言人，畢業於輔仁大學新聞傳播學系，過去長期負責台北市政及政治新聞採訪。未來將負責新聞規劃，建立競選團隊與媒體間更即時、有效的聯繫機制。



網路社群組長陳柏翰兼任發言人，畢業於政治大學歷史學系，曾擔任國民黨青年團總團長，並曾任職於台北市、新北市政府。陳柏翰熟悉青年議題與政治溝通，未來將強化社群經營，拉近與各世代距離。



文宣設計組長由張書婷出任，畢業於世新大學廣播電視電影學系，曾任台北市政府產業發展局機要秘書、媒體業行銷企劃，及電台新聞編播。未來將負責競選團隊文宣與視覺內容，強化圖像和影音內容整合。



蔣萬安競選辦公室強調，幹部全員都是“八年級生”，不只年輕、更兼具專業能力及豐富實戰經驗，將透過新聞溝通、網路社群、活動企劃及文宣設計四大組別，串聯媒體與數位社群，期待以更貼近年輕世代的語言，讓市政成果被看見，也讓台北市民的聲音能夠被聽見。



蔣萬安競選團隊表示，本次記者會發布的“台北安可”應援小物包含帆布環保袋、保溫保冰手提袋、運動水壺、運動毛巾、台北安可T恤、棒球帽、手機掛繩套裝、MagSafe磁吸手機皮革卡包，以及NFC卡帶鑰匙圈等。



其中，應援小物共有四種組合，分別是“台北安可”、“台北發發發”、“一起安可”、“安打安打全壘打”，每一種組合皆限量300份，即日起於台北安可小額募款專頁開賣。從日常穿搭出發，結合運動、年輕文化、戶外休閒等場合，一起為台北喝采！