拚花蓮觀光　魏嘉賢、游淑貞各推直航、包機

無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢表示，未來將爭取日本與那國島、石垣島海空直航。（照片：魏嘉賢臉書） 中評社花蓮9月29日電／無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天拋出觀光政見，強調未來將爭取日本與那國島、石垣島海空直航，拓展國際觀光。中國國民黨參選人游淑貞競選辦公室表示，拓展國際城市航線早已列為游淑貞“國際花蓮”施政藍圖的核心政見，未來將依市場需求、航程條件與旅客結構，積極爭取日、韓、香港及亞洲主要城市的包機、定期航班及城市對城市的觀光合作。



魏嘉賢表示，花蓮歷經地震、颱風與交通中斷，現在不能只等待旅客回流，而是要提出新的理由讓旅人重新選擇花蓮，遂拋出“觀光向前”政見，強調花蓮重新出發的第一步是打造特色、多元且具國際吸引力的旅遊環境。



魏嘉賢表示，花蓮距日本與那國島不到150公里，2008年曾有直飛紀錄，雙方也有逾40年的交流基礎，他主張爭取花蓮直飛與那國島、花蓮飛石垣季節包機，及花蓮港往返2島的郵輪、客船航線，讓花蓮成為台灣往返日本離島的第一站，重新接軌國際觀光。



不過，魏嘉賢也提到，航線只是刺激觀光的1項工具，真正的目標是讓旅客願意留下來，因此他未來將結合國際表演、運動賽事及文化交流等活動，並活化姊妹市合作與棒球賽事交流，推動每年固定舉辦“花蓮周”，建立旅人每年都值得再訪花蓮的新理由。



游淑貞競辦表示，觀光是花蓮重要的產業命脈，也是帶動旅宿、餐飲、交通、農業及地方消費的關鍵引擎，“拓展國際城市直航”早已納入游淑貞縣政白皮書“國際花蓮”的重要政策方向。



游淑貞競辦指出，若游淑貞未來有機會承擔縣政責任，國際觀光布局不會侷限於單一國家或城市，而將以日本、韓國、香港及亞洲主要城市為基礎，依市場需求、航程條件與旅客結構，積極爭取包機、定期航班及城市對城市的觀光合作。



游淑貞競辦強調，直航不是只有“飛機飛進來”，更重要的是讓旅客願意留下來、走進13鄉鎮消費，花蓮觀光要走得更遠，就要把“國際花蓮”從願景變成產業行動，未來將結合民間觀光產業的力量，利用國際直航帶進人流到花蓮，以特色旅遊留下消費。