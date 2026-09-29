“監委”人事案　27人全遭藍白聯手封殺

“監委”人事案投票票數統計。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月29日電（記者 莊亦軒）“立法院”29日針對“監察院”人事同意權案進行投票，包括“監察院”正副院長與“監委”共27名被提名人，藍白皆投不同意票，遭全數封殺。使“監察院”面臨“有“監院”無“監委”局面。



“監委”被提名人須得到超過全體“立委”席次二分之一，57票同意票以上才通過。監察正副院長被提名人陳永興、王榮璋及其他25名“監委”，皆未獲得57票，中國國民黨“立法院長”韓國瑜，在宣布第7屆“監委”人事同意權案皆未通過後，宣布散會。



“立法院”29日上午進行第七屆“監察院”人事同意權案記名投票，最初提名29人，後因前新北市副市長謝政達、國民黨前“立委”廖婉汝婉拒提名，最終“立院”僅對27人進行投票。上午11時30分結束投票後，開票作業一路開到將近下午3時才結束。



開票作業結束後，韓國瑜分別唱名各被提名人獲得票數情況，幾乎全部人選都獲不同意60票、同意50票遭到否決，綠委伍麗華則對“監委”被提名人高天惠蓋下無效票，藍委林思銘則對“監委”被提名人彭紹瑾投下無效票。



此次投票採記名投票，中國國民黨、台灣民眾黨、民進黨“立委”在將票投入票匭前，接受同黨籍監票員的檢查。



由於開票作業冗長，綠營方面派出“立委”王義川、王正旭、張雅琳輪番上陣監票，藍營、白營則分別由“立委”陳永康、王安祥從頭戰到最後，韓國瑜在宣布“監委”人事案不通過前，還分別口頭及用麥克風兩度向參與開票作業的陳永康等人表示感謝，辛苦了。