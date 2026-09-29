“監委”全遭封殺　莊瑞雄：陳情彈劾誰作決定

莊瑞雄。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電／針對“立法院”29日否決“監察院”正副院長及“監察委員”共27位被提名人，民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團對結果深感遺憾。“監委”席次已空缺近兩個月，今天人事案又全數落空。“立法院”投完票可以散會，人民的陳情不會跟著消失。



莊瑞雄強調，這是記名投票，每一票都有名字，也都有責任。藍白說要逐一把關，最後卻把27人全部清空。請把每個人不適任的理由講清楚，也請告訴人民：“監委”繼續空缺，陳情案件誰來作決定？不能把否決票投得乾脆，卻讓人民的案子一直等下去。



莊瑞雄指出，沒有“監委”，“監察院”可以收陳情、整理資料，涉及彈劾、糾正等職權的案件，卻無法完成該由“監委”作出的決定。“官員違失等不到處理，人民陳情等不到結果。藍白否決的是27位人選，留下的卻是一件件懸在半路上的案子。”



莊瑞雄說，國民黨投票前強調逐一檢視、嚴格把關，最後卻是27人全數否決；民眾黨主張廢除“監察院”，也不能用尚未完成的“修憲”，回答今天“監委”缺額的問題。對過去“監察院”的批評，可以提出來檢討；主張改革或廢除，更應拿出具體方案。但這些都不能代替對每位被提名人的判斷。

