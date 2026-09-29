燕子、禿子、漢子10月重現合體　力挺江啟臣

國民黨台中市長參選人江啟臣將在10月4日成立競選總部，並邀請新北市長侯友宜出席。（照片：江啟臣臉書） 中評社台北9月29日電／中國國民黨台中市長參選人江啟臣10月4日將成立競選總部，外傳競總主委、國民黨籍台中市長盧秀燕將攜手“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜重現“燕子、禿子、漢子”合體魅力。江啟臣臉書29日宣布，鐵漢市長侯友宜將集結上陣；據透露，韓國瑜也將現身，“三子”確定當天再度合體，江辦待適當時機將對外宣布。



江啟臣競選團隊正緊鑼密鼓展開競總成立大會前置作業，當天除藍營各級民代與台中市重量級地方人士到場外，重頭戲將由擔任競總主委的台中市長盧秀燕，偕同“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜重現“燕子、禿子、漢子”的吸票機魅力。對此，江辦僅稱陸續邀請及確認貴賓，名單確定就會向大家報告。



不過，江啟臣今於臉書宣布：“鐵漢市長侯友宜集結上陣！台中隊實事求是、並肩向前，10月4日我們現場見！”江啟臣說，他與侯市長都從基層出身，城市要升級，靠的不是口水及難以兌現的支票，而是腳踏實地做事的人。新北市長侯友宜一路走來，以“好好做事”的鐵漢魄力深耕市政，其實幹精神與治理魄力贏得無數民眾敬重。



江啟臣在臉書提及，侯友宜與他理念契合，兩人皆堅信政治的核心是為民服務，應把市民的柴米油鹽、交通建設、城市安全放在第一位。這一次，侯友宜專程來到台中，為最講求務實做事的他站台讚聲。台中的大步向前，需要這樣懂做事、敢承擔的實幹力量。10月4日請大家作夥站出來，到現場感受團結拚搏的力量，給侯友宜最熱情的歡迎，給江啟臣最堅定的支持！



隨著江啟臣今在臉書宣布侯友宜將於競總成立大會當天為其站台，外界也關心韓國瑜是否會現身？據透露，韓國瑜同樣會到場力挺，江辦待適當時機將對外宣布，“燕子、禿子、漢子”江重現合體，勢必掀起一波造勢高潮。