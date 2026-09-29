何思慎：美中盟國說　日相高市外交拉警報

輔仁大學日文系特聘教授何思慎。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電／華府“習特會”落幕，美國總統特朗普表達，美中在二戰期間是“盟國”。對此，輔仁大學日文系特聘教授何思慎29日表示，日本首相高市早苗希望藉由強調美日團結以緩和日中關係緊張的外交路徑受阻，須另闢蹊徑自力謀求日中關係改善。校準美日的“中國政策”為高市外交無可迴避的重要課題，以防“越頂外交”再度傷害日本。



何思慎28日在《中時新聞網》發表評論指出，日本首相高市早苗挾年初眾議院選舉狂勝的政治能量，強勢推進“高市外交”，力挺美國總統特朗普的“唐羅主義”（Donroe Doctrine），強化美日同盟，將特朗普的全球戰略重心留在印太地區，開展以日本為主場的“自由開放的印太”以抗衡中國，在美中競爭中，維持日本在印太區域應對中國的戰略優勢。但今年以來美中關係的發展暴露了“高市外交”的短板，面臨美中接近的考驗。



何思慎表示，高市對“唐羅主義”一廂情願的期待與現實的美國外交開展出現落差，異於冷戰時期的美國扶植親美政權對抗蘇聯，“唐羅主義”的戰略重心轉移重置了美國外交，揚棄歐巴馬政府的“亞洲再平衡”，將外交與國防重心大幅向西半球傾斜，重新鞏固美國在美洲的霸權地位，將其視為美國戰略資產下的禁臠，不容榻旁鼾聲，但可能將減少對東亞所在的“東半球”事務介入。



何思慎說，“特朗普外交”利益重於價值，強調美國有權為獲取能源、資源或國家安全等自身利益，採取強硬的單邊主義，無視二戰後的盟國及多邊組織的緊密關係。“唐羅主義”雖排除中、俄等域外強權在拉美地區的影響力，但喜於交易的特朗普亦善於與中、俄兩強妥協，帶有將世界推回二戰前列強瓜分的色彩，與強調基於國際法的世界秩序之戰後日本外交出現“溫差”，此表現在高市與特朗普對國際刑事法院（ICC）南轅北轍的態度。



何思慎表示，然而，日前“特高會”中，高市為向外界釋放“美日同盟”依舊不動如山的訊號，避免對美外交失敗，“高市外交”崩解，不願與特朗普針鋒相對，以免觸怒特朗普。高市的對美依賴難以應對“唐羅主義”，亦招致“軟弱”、“阿諛奉承”等批評，與高市欲形塑的“鐵娘子”形象格格不入。