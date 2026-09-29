傳台積電赴美德州設廠　台官方：評估地之一

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電／半導體設備界傳出消息，台積電擬規劃啟動美國第二園區建廠作業，落腳德州達拉斯呼聲高。此計劃擬興建6座先進晶圓廠，總投資額預估超越亞利桑那州的2650億美元（折合新台幣約為8.4兆），不過目前台積電尚未對此做出回應。



“國科會主委”吳誠文29日表示，德州已有半導體產業基礎，可能是評估地點之一。不過，這僅是政府評估，台積電是否有赴德州投資計劃，仍須由公司董事會拍板、宣布，也強調台積電先進製程將根留台灣。



吳誠文今天在科學園區2026年上半年營運記者會做出相關回應。



媒體報道，半導體業界盛傳，台積電將至德州設廠，有同業私下透露確實聽聞消息，但業主並未正式通知預做準備。因應AI與高效能運算客戶需求強勁，台積電鳳凰城廠區已投入龐大資金，規劃興建6座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一個研發中心。



吳誠文表示，他曾赴美並造訪德州，當地已有半導體產業基礎，若台積電進一步擴大美國投資，可能成為評估地點之一。



不過，他強調，台積電是否赴德州投資，仍須由公司董事會討論決定並對外宣布，政府不會代為宣布；台積電研發根留台灣的政策不會改變，最先進製程的研發重心也將持續留在台灣。



業界指出，特朗普政府曾揚言若晶片製造商不遷回美國將課徵高達200%關稅，迫使“台積電”規劃第二園區。由於後續建廠將邁入更先進製程，投資金額預估會一舉超越首個園區規模。



台積電將在10月15日舉辦法說會，包括營運展望、先進製程藍圖以及資本支出議題將成關注焦點，由於傳出台積電將擴大投資美國，並赴德州設廠，屆時台積電董事長魏哲家對於美國布局問題如何回應，備受矚目。