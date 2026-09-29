藍委才跟邱臣遠合體　鄭麗文：禁站台勿分贓

民眾黨主席黃國昌27日在臉書貼出一張飯局照片，藍委羅智強、徐巧芯、洪孟楷與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠同桌。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北9月29日電／竹北市長選舉藍白破局，不過台灣民眾黨主席黃國昌在27日晚間在臉書貼出一張飯局照片，與中國國民黨籍“立委”羅智強、徐巧芯、洪孟楷及民眾黨竹北市長參選人邱臣遠同桌，並寫下“今晚，我們秉燭暢談替臣遠加油打氣”引發外界關注。國民黨主席鄭麗文29日在國民黨立法實務研討會中表示，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩是黨團成員，要“立委”們支持，竹北不可以幫邱臣遠站台，“包括我在內，不是任何人可以私相授受跟分贓的！”



黃國昌今天表示，不評論他黨的內部規定，也祝福中國國民黨繼續對新竹縣選情保持高度信心。



黃國昌日前在臉書曬出與國民黨籍“立委”羅智強、徐巧芯、洪孟楷，以及邱臣遠等人的合照，並寫下，“為了推動改革，我們曾在“國會”並肩前行。為了對抗惡霸，我們曾在街頭攜手奮戰。這份逐漸累積的信任與情誼，得來不易。”他還說，“明早，我們一起力挺啟楷贏得嘉義市。今晚，我們秉燭暢談替臣遠加油打氣。為了台灣、為了人民，我們要繼續努力。”在竹北藍白合破局後，黃國昌曬出這張照片，顯示出與國民黨“立委”洽談氣氛融洽。



邱臣遠也在下方留言，謝謝黃國昌主席與“國會”夥伴的加油打氣“每一份支持與鼓勵，都是我前進的力量。為了台灣、為了人民，我們一起繼續努力”。



不過，鄭麗文今天出席國民黨立法實務研討會時，談到藍白切的新竹縣選情，稱縣長參選人徐欣瑩會贏，竹北市長參選人吳旭智也會贏，更說彰化沒有這麼悲觀，要大家多幫忙，並宣布徐欣瑩是國民黨團成員要支持，“竹北不可以幫邱臣遠站台！”



鄭麗文向藍委喊話，大家要力挺徐欣瑩到底，不要忘記選將是國民黨提名的，新竹一定要贏，“包括我在內，不是任何人可以私相授受的”，藍白合僅限於縣市長的合作，一定要力挺黨籍議員，大家的相挺可以五分、三分，大家都知道怎麼樣自己拿捏。



針對媒體詢問，黃國昌表示，不評論他黨的內部規定，也祝福國民黨繼續對新竹縣選情保持高度信心。



對於許多國民黨“立委”真心的情義相挺，我們深感溫暖，只有滿滿的感謝。



民眾黨會維持我們一貫信守承諾、說到做到的態度，按照自己的步調，與邱臣遠一步一腳印，持續爭取竹北市民的認同與支持。