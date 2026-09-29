周玉蔻“晶華滾床案”改判9個月　可上訴

資深媒體人周玉蔻。（中評社 資料照) 中評社台北9月29日電／資深媒體人周玉蔻、蔡玉真4年前在節目指中姐張淑娟是中國國民黨前秘書長蔣孝嚴“晶華滾床案”女主角，遭張提告加重誹謗，一審各判1年6月。高等法院今改判周玉蔻9月、蔡玉真6月徒刑。判決理由出爐，高院合議庭認為，過去相同罪名多判6月以下，且周是事件主導者，蔡則屬事後附和，一審判相同刑度有違平等原則；另考量周有誹謗前科，因此判不得易科罰金的9月徒刑。全案可上訴。



2022年台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真被控在節目、臉書揭露前中姐張淑娟個資，並指她是蔣孝嚴“滾床單女主角”。一審台北地院審理時，周玉蔻稱曾在聚餐時聽張淑娟中學同學提及此事，自認已合理查證；蔡玉真則認罪，坦承查證不足並向張淑娟道歉；北院依個資法、加重誹謗罪判兩人各1年6月徒刑。



周、蔡主張無罪，檢方主張一審判刑太輕，皆提起上訴。高院合議庭認為，相關言論足以毀損張淑娟名譽，且逾越蒐集個資特定目的的必要範圍，非法利用張淑娟的姓名、婚姻、職業及社會活動等個人資料，構成誹謗及非法利用個資等犯行。



但高院合議庭認為，一審判決仍有違誤。針對蔡玉真部分，她在《辣新聞152》發表相關言論時，沒有證據證明她有利用導播切換至張淑娟照片的個人資料，因此這部分不構成非法利用個資罪，一審認定有罪並不適法。



在量刑部分，高院合議庭指出，一審將周玉蔻、蔡玉真均判刑1年6月，明顯偏離過往相同罪名案件多在有期徒刑6月以下的量刑情形，卻未說明偏離的理由；此外，兩人在本案扮演的角色及犯罪情節也有明顯差異，一審卻判處相同刑度，有違平等原則及罪刑相當原則，因此撤銷改判。



高院合議庭認定，周玉蔻是節目主持人，也是整起事件的“發動者及主導者”，在節目中逐日鋪哏、預告並逐步鎖定張淑娟，即使張淑娟知情並表明將提告後，仍未停止相關言論，加上周玉蔻過去曾有誹謗前科，犯後又否認犯行，法院認為其犯罪情節所對應的責任，“本不應科以得易科罰金之刑”，因此判處有期徒刑9月。



高院合議庭認為，蔡玉真是在周玉蔻散布相關訊息後才附和，犯罪強度明顯較低；蔡犯後也曾坦承過錯、表達悔意，案發後關閉臉書並退出新聞媒體工作，因此改判有期徒刑6月，如選擇易科罰金，以1000元折算1日（換算最高為18萬元），全案可上訴。