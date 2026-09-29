賴瑞隆競選布條掛幼兒園牆　藍議員轟霸凌

高雄市內門區觀亭國小附幼圍牆近日出現民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的競選宣傳布條。（邱于軒提供） 中評社台北9月29日電／高雄市內門區觀亭國小附幼圍牆近日出現民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的競選宣傳布條，引發校園行政中立爭議。中國國民黨籍高市議員邱于軒29日批評，執政黨政治宣傳直接攻占校園圍牆，無疑是把宣傳難題強加給第一線教師，“是要用布條霸凌學校嗎”？賴瑞隆競辦對此致歉，強調是支持者所為，已要求盡速撤除。



邱于軒質疑，賴瑞隆競選布條寫著“做一個堂堂正正的台灣人”，卻大剌剌懸掛在幼兒園圍牆上。教師節前夕賴瑞隆才高談教育理念、聲稱尊重基層教師，轉頭竟讓競選文宣直接出現在國小校門口，不僅言行不一，更陷校長與第一線教育人員於“拆也不是、不拆也不是”的兩難窘境，形同利用執政優勢對校園進行實質霸凌。



針對質疑，賴瑞隆競選辦公室緊急滅火，強調校園是孩子學習的地方，政治活動不應涉入相關活動範圍，這是競辦一貫的立場，對於支持者懸掛的布條造成校園困擾表達歉意，也提醒競選的相關規範應予以遵守，將盡速撤除布條。



邱于軒29日在臉書發文表示，賴瑞隆競布條也要霸凌學校？嘴上挺老師，出事就換支持者背鍋？教師節前夕，賴瑞隆才大談尊重老師、要替老師減壓，結果內門觀亭國小附幼圍牆，馬上出現他的競選布條。高雄這麼大，哪裡不能掛？偏偏掛到學校圍牆，讓校方、老師陷入“拆也不是、不拆也不是”的尷尬。



邱于軒指出，現在被質疑了，第一時間又說是“支持者掛的”。為難學校還不夠，現在連支持者也要出來背鍋？布條上寫著“堂堂正正”，那就請賴瑞隆堂堂正正面對自己的選舉布條。嘴上說替老師減壓，別轉頭又讓學校增壓。要選舉，就自己負起責任，不要出了問題才把責任往別人身上推。



邱于軒呼籲，“老師不是替你們收拾問題的人，支持者也不該變成你的擋箭牌”。賴瑞隆請堂堂正正擔起責任。