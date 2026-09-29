賴清德喊嘉義加碼發現金　吳品叡轟前後矛盾

無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月29日電（記者 李京昇）賴清德28日出席民進黨嘉義縣長參選人、綠委蔡易餘競選總部成立大會，現場宣布將普發新台幣現金1萬元，並表示蔡易餘“還不滿意、還會加碼”，未來嘉義縣民領到的錢會更多。對此，無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡29日質疑，蔡易餘日前才以嘉義縣負債、財政困難為由，表示無法推動65歲以上長輩健保費補助，如今賴站台卻突然宣布還能加碼發現金，財政標準前後矛盾，必須向縣民說清楚。



現年40歲的吳品叡出身嘉義朴子地方政治家庭，父親吳博文曾任中國國民黨朴子市黨部主委及中評委，叔叔吳博鈺現任朴子市順天里長。她曾任朴子市民代表，2018年當選朴子市長、2022年順利連任。今年獲國民黨、民眾黨等在野陣營支持，以無黨籍身分角逐嘉義縣長。



吳品叡表示，照顧長輩時說沒有錢，到了選舉造勢場合卻突然有錢，難免讓人質疑，這究竟是經過完整評估的財政規劃，還是選舉期間提出的政策承諾？



她指出，嘉義縣65歲以上長者比例已超過24%，平均每4人就有1位長者，相較於一次性的現金政策，她認為65歲以上長輩健保費補助屬於長期且可預期的照顧政策，因此要求蔡易餘說明，若縣府財政真的困難，為何可以在選舉場合提出加碼發現金；若確實有能力加碼，先前為何又表示無法負擔長輩健保費補助。



“如果嘉義縣真的沒有錢，請問加碼的財源從哪裡來？如果有能力加碼，為什麼沒有錢照顧長輩？”吳品叡要求蔡易餘進一步交代加碼金額、所需經費、財源來源及財政評估，不應只有造勢場合的政策宣示，卻沒有後續具體規畫。



針對賴清德提及嘉義科學園區持續擴建，以及規劃發展無人機等產業，吳品叡表示，只要能帶動嘉義產業發展，她都支持“中央”增加投資，但科學園區土地與公共工程開發本就是“中央”相關機關的職責，不應被包裝成政黨或參選人送給地方的恩惠。



吳品叡並質疑，建設若與地方支持哪個政黨掛鉤，恐怕反而傷害民主政治，雖然科學園區利多消息持續釋出，但太保、六腳周邊房價、租金及生活成本也受到影響，“中央”與縣府除了公布投資金額及預估產值，更應交代實際創造多少在地工作機會、多少嘉義青年受益，以及交通、住宅、教育與公共服務是否能同步到位。