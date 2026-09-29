皇冠雜誌走過72年　年底停刊告別讀者

創刊72年的“皇冠雜誌”將於今年12月發行（第874期）最後一期。發行人平珩（右）與主編羅曉盈。（皇冠雜誌提供） 中評社台北9月29日電／創刊72年的《皇冠雜誌》將吹熄燈號停刊，今年12月發行的第874期將是最後一期，《皇冠雜誌》發行人平珩29日宣布這件震驚文壇的消息。她談當下的心境時表示，她不會稱《皇冠雜誌》是“熄燈”，因此12月出刊的最後一期會叫“典藏”號。



《皇冠雜誌》今天舉行“圓滿之後的圓滿中的圓滿─故事未竟，閱讀仍在發生”記者會，宣告雜誌將停刊的消息。平珩表示，這不是一項容易的決定，目前未考慮將雜誌電子化，現在正在規畫推出典藏版，回顧《皇冠》曾經走過的路。



平珩指出，父親（創辦人平鑫濤）生前曾說“人之初、性本變”，《皇冠》從1954年創刊以來一直在變，專題不斷推陳出新，曾做過紙上電影，黃春明撕畫專輯，蔡志忠、陳朝寶的漫畫專輯。



平珩說，《皇冠》建立“基本作家制”，以預付稿費的方式支持作家，開台灣出版業先河。1960年代起更推出“每月一書”專欄，讓小說不只存在於書架包括瓊瑤“窗外”、於梨華“夢迴青河”、司馬中原“狂風沙”，都曾透過這樣的出版形式與讀者相遇。



為何在此時宣布停刊？平珩透露，很多人看到她及父親（平鑫濤），都會說“我們小時候都看過《皇冠》”，意思當然也是“長大後就沒看了”。她從2014年《皇冠》60週年從父親手中接下棒子，12年來做了許多改變。但閱讀環境似乎變得更快，印證了“人之初、性本變”這句話。



平珩接著說，《皇冠雜誌》走過72年、874期、268萬頁，與約6800名作者、共同編織出一條文學長河，共計約2萬8000篇文章約7000萬字。若將這些頁面首尾相連，綿延約55公里，超過一場馬拉松的距離。



平珩認為，《皇冠》感覺就像走了世界一大圈，好像在旅程中總有到一個終點的時候。經過長時間思考，決定停下腳步，“未來無論閱讀方式或出版的樣貌如何改變，我們相信文字的價值不會消失，閱讀也不會停止”。



《皇冠雜誌》由平鑫濤於1954年2月22日創辦，成立宗旨在於把文學帶進大眾生活，1966年張愛玲於《皇冠》發表“怨女”，成為雜誌最受矚目的作家之一。



1970年代後，《皇冠雜誌》面貌更加多元，從雲菁、趙寧的留學生文學、三毛的流浪文學、馬以工、心岱的報導文學，到廖輝英有關女性意識的書寫、凌晨、小野的親子書等等，都各自開展出專屬的特色類型。1980年代皇冠藝文中心成立，從雜誌與出版社延伸至畫廊、小劇場與舞團。1994年，《皇冠》創辦“皇冠大眾小說獎”，首獎高達新台幣一百萬元。



台灣文學館曾將“皇冠定位為“兼顧文藝與大眾的期刊”，是“經營最成功、壽命最長”者之一。

