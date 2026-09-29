青春熱舞揭開嘉義女孩日　10月3日登場

學生們帶來舞蹈表演。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月29日電（記者 李京昇）響應10月11日“台灣女孩日”，嘉義縣政府29日舉辦“獨嘉花漾”行前記者會，嘉義縣永慶高中學生以青春熱舞揭開序幕，竹崎高中女學生接續帶來融合傳統樂器、旗舞、舞蹈等特色走秀，展現嘉義女孩多元才藝與自信風采。



嘉義縣社會局長張翠瑤表示，“獨嘉花漾”象徵“獨一無二、花漾年華、花漾百態”，“獨”代表每位女孩都有無可取代的特質，“漾”則諧音“樣”，象徵人生擁有不同可能。縣府持續推動“充權、投資、培力、平權”4大女孩權益主張，從身心健康、教育及人力投資、人身安全，到媒體與傳統禮俗翻轉等面向，支持女孩發展多元潛能。



記者會也以拍立得相機為概念設計儀式，由翁章梁與女性局處長共同抽出“充權女孩”、“投資女孩”、“培力女孩”及“平權女孩”照片立牌，分別呼應“我就是我”、“勇敢追夢”、“不被定義”及“去除標籤”，呈現縣府推動女孩權益的政策方向。



翁章梁表示，“台灣女孩日”具有性別平權意義，女性在受教權、參政權及經濟自主等方面，歷經長期爭取，台灣社會也持續朝性別平權方向發展，女性在各領域擁有更多發展機會，這些改變是社會長期努力累積的成果。



翁章梁指出，聯合國將10月11日訂為“國際女童日”，關注全球女孩面臨的不平等待遇，台灣也訂定“台灣女孩日”響應。舉辦相關活動除了慶祝，更重要的是理解節日背後的意義，持續思考女孩在教育、職涯及社會參與上是否擁有平等機會，讓下一代在成長過程中不因性別受到限制。



“獨嘉花漾”主活動將於10月3日上午10點至下午3點，在嘉義縣政府前廣場登場，安排舞台展演、成果展示、女力互動體驗、權益闖關及摸彩等內容，縣府邀請民眾共襄盛舉。