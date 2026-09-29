“監委”人事遭封殺　府：遺憾和憂心

府發言人郭雅慧。（中評社 資料照） 中評社台北9月29日電／“立法院”29日就“監察院”第7屆院長、副院長及25位“監察委員”被提名人進行人事同意權投票，結果全部遭封殺。“總統府”發言人郭雅慧表示，賴清德尊重“立法院”人事同意權審查結果，但也深表遺憾與憂心。今天同意權行使結果，將致使攸關社會公義與人民權益之調查案件陷入停頓，“監察院”及“國家人權委員會”持續空轉，實非民眾與國際社會所樂見。



郭雅慧說明，本次“監察委員”提名，是經過公開徵才及嚴謹遴薦程序，考量“專業領域”、“人權守護”及“在地連結”所提出的人選，以打造人民的“監察院”。27位被提名人皆為聲譽卓著、學養深厚之社會賢達，長期以來對公共事務與人權保障無私奉獻。賴清德感謝他們的勇於承擔與努力付出。



郭雅慧強調，“監察院”為“國家”最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權，是健全政府治理、防杜貪腐與保障人權不可或缺之監督力量。今天同意權行使結果，將致使攸關社會公義與人民權益之調查案件陷入停頓，“監察院”及“國家人權委員會”持續空轉，實非民眾與國際社會所樂見。



郭雅慧進一步表示，朝野應體認各自“憲法”義務，回歸理性討論，以“國家利益”、“憲政”秩序及全民福祉為最高考量，共同維護民主“憲政”機關之正常運作。