李國璋：中美二戰敘事讓台灣處境更艱困

台灣民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月30日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普日前在華府中美峰會期間提及，中美兩國在二戰期間是“盟友”，曾並肩作戰。台灣民眾黨新竹黨部榮譽主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，中美二戰敘事靠攏的說法，已讓台灣喪失話語權，未來處境只會更艱困。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，曾任民眾黨中央委員、民眾黨新竹黨部主委，現為民眾黨新竹黨部榮譽主委。



李國璋強調，民進黨執政後不願承認“中華民國”，賴清德上任後更想直接把1949年前的“中華民國”一刀切，這種扭曲歷史的作法，等於是否定“中華民國”在二戰貢獻的歷史。未來若中美二戰敘事靠攏成為主流共識，台灣不僅會喪失話語權，甚至會讓國際社會認定“中華民國已經滅亡”，未來處境只會更艱困。



他提到，雖然“中華民國”在二戰的歷史貢獻是不容抹滅的，但認清國際現實也是台灣必須要有的體認，當1971年“中華民國”退出聯合國，被中華人民共和國取代後，台灣早已在國際間逐漸喪失話語權，所以如何維持兩岸關係和諧，便成為台灣的重中之重。



李國璋指出，他相當認同前“外交部長”錢復所主張的“兩岸關係位階高於外交政策”，也就是“大陸政策是外交政策的上位政策”，因為台灣只有先把兩岸關係處理好，在國際間才有生存的空間，這在馬英九執政時期就已證明過，但民進黨政府現在卻偏要反著幹，一味親美的結果，讓台灣到底得到什麼好處？



李國璋感嘆，民進黨長期把美國當成爸爸來看待，但賴清德上任後卻連過境美國都不被允許，這不是很可笑嗎？尤其是現在面對特朗普這位政治狂人，凡事以生意人的角度在思考，你跟他講信義是沒有用的，因為在特朗普眼中只有利益，那就是如何讓美國再次偉大。



他說，從這次美方高規格接待中方就可以看出，特朗普因為有求於中國，什麼事都做得出來，什麼話也都敢講。若美中天秤再繼續這樣傾斜下去，難保美國不會做出更大的讓步，台灣到時就只能任人宰割了。



李國璋認為，台灣對中美關係應重新調整拿捏，給自己一個台階下，不要再奢望靠美國軍售武器就能保衛台灣，也不要再動不動就去挑起兩岸的敏感神經，兩岸只有和平才能保衛台灣，也只有兩岸和平才能讓台灣有更多生存發展的空間。