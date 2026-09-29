受惠AI浪潮　台科學園區上半年營收創新高

“國科會”29日召開科學園區2026上半年營運記者會，主委吳誠文（右三）宣布科學園區2026年上半年營業額3.54兆元，較同期成長29.27%，再創歷史新高。（照：“國科會”提供） 中評社台北9月29日電／台“國科會”29日公布科學園區2026上半年度營運狀況，隨AI帶動晶片與雲端需求，上半年度營收達新台幣3.54兆元，較同期成長29.27%，再創歷史新高，也是近10年來成長最高的一年，更是10年前產值3倍，其中電腦及周邊產業受惠AI運用深化，營業額成長達82.49%，台“國科會”也預估，今年度科學園區整體營收有望破新台幣7.56兆元。



今年科學園區上半年營收達3.54兆元，其中竹科1.12兆元，較去年同期成長36.03%，中科0.65兆元（較去年同期成長20.63%），南科1.77兆元（較去年同期成長28.57%）；“國科會”表示，上半年度科學園區的六大產業全面成長，積體電路產業在高效能運算和AI需求帶動下，營業額成長29.57%，光電產業雖面板出貨動能放緩，但因光纖通訊模組訂單增加和不斷電系統銷售成長，營業額則平穩成長6.3%，電腦周邊產業則因AI運用深化與雲端需求強勁，推升整體營收大幅成長82.49%，精密機械產業也受惠AI浪潮，營業額成長37.65%。



“國科會”進一步分析，生技產業則因醫療器材與新藥行銷策略發酵，加上委託開發暨製造服務專案挹注下，營收成長17.44%，通訊產業則因主流網路通訊設備規格轉換帶動上游關鍵元件銷售成長，營業額成長13.01%。



“國科會”竹科管理局指出，檢視竹科園區內上半年度營收成長最多的廠商，幾乎都和輝達創辦人黃仁勳提出的“AI五層蛋糕論”相關產業有關，如旺宏、緯創、聯發科、新代等廠。



“國科會”指出，今年上半年的貿易總額達4.75兆元，比去年同期成長50.98%，投資總額更達3661億元，較去年同期成長1317.43%，今年上半年新引進的廠商家數則有39家，目前科學園區的家數有1184家，從業員工數量則有34.5萬人，較去年同期成長4.17%。



“國科會主委”吳誠文表示，雖然受到地緣政治風險和全球關稅成本轉嫁等考驗，因台灣仍有半導體技術領先優勢，可預測今年全年度的營業額將會表現亮眼；“國科會副主委”蘇振綱則預估，今年度科學園區的營收有望達7.56兆元。