藍黨團：“監委”名單酬庸　不封殺對不起民眾

“立法院”議事人員進行“監委”人事案開票作業。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月29日電／“立法院”今天進行“監察院”正副院長、“監察委員”人事同意權投票，最終27位被提名人皆未通過同意門檻。中國國民黨“立法院”黨團表示，“監察委員”必須中立、有公信力，但此次名單酬庸豪不避諱，吃相太難看，如果“國會”讓這種不適任名單過關，才是對不起2350萬全體民眾、“中華民國”。



“總統府”今年6月提出第七屆“監察委員”29人，院長被提名人為獨派醫師陳永興、副院長被提名人為卸任“監委”王榮璋；其中還有兩名藍營人士，包括新北市前副市長謝政達、國民黨前“立委”廖婉汝，但因引發藍營反彈，最終兩人婉拒提名。



今天投票結果，國民黨“立委”林思銘對“監委”彭紹瑾、民進黨“立委”伍麗華對“監委”高天惠、鄭添財對“監委”伊凡·諾幹投下無效票，其餘人都獲得50張同意票、60張不同意票。



國民黨團說，所有被提名人全數不同意，民進黨政府一定又會以“惡意杯葛”、“癱瘓國家運作”攻擊“國會”。但必須嚴正指出，“立法院”人事同意權是“憲法”賦予“國會”的制衡力量，不是“總統府”送“綠色酬庸名單”過來，“立法院”必須照單全收。嚴格把關是“立委”的天職，與其對在野黨潑髒水、情緒勒索，不如先摸著良心問問自己：這種社會大眾都看不下去的名單，賴清德“總統”你怎麼敢提出來？



國民黨團必須強調，解鈴還須繫鈴人，當前政府體制的僵局完全是執政黨一意孤行、酬庸心態及傲慢的提名造成的結果。國民黨團立場堅定，就是四個字：“寧缺勿濫”。呼籲執政黨不要只想著“酬庸、酬庸、再酬庸”，換一批真正有專業、沒有政黨色彩的人來，國民黨團絕對會善盡“國會”職責，好好審查。