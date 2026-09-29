專論：中美愈談愈熱絡　台灣挑撥有用？

日前在美國華府進行的中美峰會，中國領導人習近平偕夫人彭麗媛，與美國總統特朗普、夫人梅拉尼婭進行茶會。(資料照:@CGTNOfficial) 中評社台北9月30日電（評論員 林淑玲）華府習特會落幕，年底還有兩次峰會安排，2026可能成為習特互動最密集的一年。兩國領導人頻繁友好接觸，台灣卻不斷聚焦美中分歧，把美中關係緊張當成台灣戰略價值紅利，一直在提醒美國“中國是威脅”，這樣的操作方式存在不小風險。



今年已進行兩次的習特會，將共識基礎往上堆疊，有了顯著成果。5月北京習特會後，並未發布聯合聲明或條列式共識清單。9月華府習特會後中方發布“中美達成8點成果共識”清單，美方也同步發布內容高度重疊、甚至更為具體的“事實清單（Fact Sheet）”，代表中美建設性戰略穩定關係已進一步獲得鞏固。



習特會愈談愈熱絡，台灣卻茫茫然。



這次華府峰會讓台灣承受巨大壓力，除了中方要求美國反對“台獨”，更重要的是，特朗普公開提到美中是二戰盟友，認可中華人民共和國繼承“中華民國”的正統，民進黨政府不滿卻束手無策。台灣昔日猛批大陸談抗日是“吃豆腐”，現在美國總統也這麼說，且可能形成國際效應，台官方只能咬著牙吞下去。還好這是藍綠共同要面對的問題，藍軍也不會特別挑這點出來打綠，就一起忽略它。



但台灣休完四天連假後可以觀察到，台官方開始出招，系統性地回應習特會。27日先提出“三個不變”：美中戰略競爭結構不變、美國對台政策不變，以及台美與國際社會維持台海和平現狀的立場不變。陸委會副主委沈有忠29日進一步稱，中方要求美方反對“台獨”、反對軍國主義，甚至希望美國退到第二島鏈，但這些企圖並沒有成功等等。



台灣對華府中美峰會的回應，可拆解為兩部份，第一是阻止“疑美論”、“美國棄台論”蔓延，台官方不但強調台美關係不變，美軍售也不變，安撫台灣民眾，更把質疑美國棄台者抹紅為“協力者”，以免影響11月的選舉。第二是當中美元首都在強調“我們可以合作”，台灣卻不斷提醒美國“中國是威脅”，擴大美中的分歧，放大中國對美國的戰略企圖，甚至突出中方談二戰歷史對日本的針對性，挑撥意味十足。

