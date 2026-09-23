陳至潔：中美暫時休兵　壓力更多轉向日菲

政大國關中心副主任陳至潔。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）針對華府中美峰會後的區域局勢，台灣政治大學國際關係研究中心副主任陳至潔29 日在一場座談會上表示，中美目前進入戰略休兵，長期競爭態勢並未改變，但在雙方暫時休兵下，大陸對台較具“軍事脅迫”性的行動可能減少，壓力則會更多轉向日本和菲律賓。



陳至潔認為，接下來一年，如果特朗普沒有翻臉，中美關係應會維持在習近平所稱的“建設性戰略穩定關係”架構下進行管控，但這樣的戰略休兵究竟能維持多久仍很難說。大陸也可能趁勢要求美方終止對台軍售、不要再支持台灣爭取國際空間，對台軍售就會成為中美互動中的籌碼。



陳至潔預判，接下來一年中國會增加對日、菲施壓，並試圖離間美日、美菲同盟關係，等待兩國內部情勢出現有利中方的變化。



政大國關中心29日舉辦“習特二會後的美中台關係”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢主持，邀請中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威、政大國關中心副研究員曾偉峯及陳至潔與談。



陳至潔在會中表示，中美既然進入戰略休兵，這就是中國施壓日本和菲律賓的“絕佳時間點”，因此他預判，接下來一年，中方對日本、菲律賓的壓力會更多，並希望離間美日、美菲之間的同盟關係，同時等待日本和菲律賓國內情勢變化，讓有利於中方的政治勢力上升。



至於台海，陳至潔認為，中美戰略休兵下，大陸對台“軍事脅迫”可能階段性減少，但中美並非和解，長期競爭態勢也沒有改變，只是暫時休兵。當美國減少部分對台安全承諾，包括對台軍售暫緩、政府文件中提到台灣的字數減少，以及限制台灣官員訪問華盛頓等，中方也可能“投桃報李”，減少對台較具“軍事脅迫”意味的行動。