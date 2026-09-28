馬準威：美對台軍售今年難成　可能繼續延

淡江大學外交與國際關係學系助理教授馬準威。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）美國對台軍售是否受到華府習特會的影響？淡江大學外交與國際關係學系助理教授馬準威29日在一場座談會上表示，他9月初赴華府駐點研究時，從當地政策圈得到的訊息相當一致，就是美國對台軍售會往後延。



馬準威說，尤其今年中美領導人會面頻繁，接下來可能還有兩次的峰會，雙方都不希望破壞目前和緩氣氛，因此美國對台軍售這類具刺激性的議題，今年要出現的可能性已不高，甚至不排除繼續往後延。



政治大學國際關係研究中心29日舉辦“習特二會後的美中台關係”座談會，由政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢主持，邀請中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、淡江大學外交與國際關係學系助理教授馬準威、政大國關中心副研究員曾偉峯及副主任陳至潔與談。



馬準威在會中表示，他9月初在美國華府哈德遜研究所（Hudson Institute）駐點研究，當時華府政策圈對即將登場的習特會究竟會談什麼，掌握有限，但對於美對台軍售可能延後已有相當一致的看法。



馬準威說，其中一種看法認為，美國軍工產業產能不足，無法支撐目前龐大的軍售需求，這和近日美國國務卿魯比歐的說法是不謀而合；另一種則是今年中美峰會非常頻繁，雙方都不想破壞氣氛，因此美國對台軍售這類刺激性議題會暫時擱置。



馬準威提到，另外也有華府人士認為，包括140億美元軍售、82套海馬斯等大量武器若集中交付台灣，台灣三軍整合及備戰能力能否負荷也是問題，美方可能傾向先讓台灣強化準備，再逐步提供武器。



這些不同看法背後有一個共同邏輯，馬準威說，就是華府政策圈目前研判，中國大陸近期乃至中短期武力攻台的可能性不高，若此一研判成立，台海就不會是美國當前最優先的衝突熱點，當然對台軍售的時程就會往後延，但這並不代表台灣不需要進行防衛準備。