關注：這場中美峰會讓台灣角色很尷尬

美國白宮日前剪輯一支1分32秒影片，紀錄此次中美峰會。（取自特朗普臉書） 中評社台北9月30日電（記者 黃筱筠）在華府習特會後，中美兩強形勢越趨明顯。雖然各自對峰會解讀不同，但中美領導人會面後呈現友好的建設性戰略穩定關係，讓台灣顯得尷尬。如果美中開始保持友好關係，民進黨的反中路線還能有空間嗎？台灣親美派又該怎麼轉向？



中美華府峰會雖沒有完全解決中美核心戰略分歧，競爭格局沒變，但從特朗普高規格接待習近平，在象徵團圓的中秋節會面，又指美中是二戰的同盟國，呼應中方敘事，表達了很高的善意。在習近平訪美結束後，白宮還剪輯了一支1分32秒的影片紀錄，在特朗普社群播放。這樣的鋪陳，相信中美想要呈現的氛圍已經很清楚。中美兩強格局的輪廓也逐漸成形。



看看美國對中國的態度，再看看台灣就顯得格外尷尬。尤其，台灣社會普遍親美，兩大主要政黨也多是親美派領導，看到特朗普的態度，還要操作反中嗎？台灣民眾還會相信嗎？且台灣議題的關注度，在國際上減弱，或成為中美雙方控管的議題，那台灣非常危險。



民進黨又更加尷尬，當特朗普親自到機場迎接習近平時，綠營則操作成為過去曾獲此禮遇的領袖包括前蘇聯領導人赫魯雪夫，刻意影射。但現實是賴清德2024年上任至今，連美國本土都還無法過境。



另一方面，相較於中美元首熱絡互動，民進黨仍積極強打抗中、反中。甚至美國駐中國大使龐德偉還爆料，指習特兩人會面時，特朗普曾詢問習近平是否有意購買美國武器，雖然此話已被美方澄清，但特朗普還說這是好主意。因這很符合特朗普商人性格，若黑色幽默一想，美國都賣武器給中國了，那美國還會協防台灣嗎？還是再賣更多的武器給台灣？



“行政院長”卓榮泰昨天在“立法院”施政報告開頭就提到“中國持續施加對我灰色地帶進入及統戰脅迫，危害區域及全球和平穩定”，中美峰會過後，主題仍強調抗中，希望台灣投資更多預算去購買武器，這種說法還能讓民眾認同嗎？華府習特會之後，可能讓民進黨抗中牌效果遞減。



民進黨在中美峰會後舉行論壇，一再強調中國大陸或是台灣社會會散佈疑美論與棄台論，民進黨官方極力澄清，認為目前疑美氛圍，都是刻意散佈的，但民眾很明顯看的是美國具體作為，民進黨官方說服難以說服民眾。