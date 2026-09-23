湯紹成：特朗普言行已實質反對“台獨”

亞太綜合研究院院長湯紹成接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）針對剛落幕的華府中美峰會，亞太綜合研究院院長湯紹成向中評社表示，美國總統特朗普在涉台問題上採取的是“化整為零”方式，雖然沒有公開講出中方所期待的“堅持反對台獨”，但若把他從5月至今的相關表述及作法全部加起來，包括不願為“台獨”打仗、對台軍售延後，以及不支持“台獨”等，實際內涵已經有六、七成接近“堅持反對台獨”。



湯紹成說，這次華府習特會讓他比較驚訝的一點，是特朗普甚至連“不支持台獨”都沒有在公開場合說出口，但這不代表政策實質內涵不存在，這也可能是美方刻意保留文字上的空間，以實際作法回應部分中方的關切。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，現為亞太綜合研究院院長、政治大學國際關係研究中心兼任研究員。1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。



對於中美領袖在華府會晤後的相關效應，湯紹成接受中評社訪問時表示，在對台問題上，特朗普可能不會正式講出“堅持反對台獨”這幾個字，但可以把這句話代表的內涵切開處理，“表面上沒講，可是實質上已經在做了”。



同樣的方式也可能出現在對台軍售上，湯紹成說，接下來美國可能將大筆軍售拆成小塊、一點一點處理，降低中方的反彈。因此，“反對台獨”和對台軍售，是接下來觀察特朗普對台政策“化整為零”的兩大重點。



湯紹成指出，假設“堅持反對台獨”代表五個項目，現在特朗普政府可能已經做到其中三個，只剩下兩個沒有完成，在這種情況下，中方可以看到美方實際政策的變化，特朗普則不必正式說出中方要求的表述。



他指出，從5月至今觀察特朗普的涉台言行，第一是不希望因“台獨”問題打仗；第二是對台軍售延後；第三則是對“台獨”本身並不支持。“把這些全部加起來的話，就跟所謂的堅持反對‘台獨′，我覺得已經非常接近了。”只是相關字眼沒有正式講出口，但裡面的內涵，“起碼六、七成都已經有了”。



湯紹成表示，特朗普5月訪問中國後，在返美途中對台灣問題已有許多表態，甚至曾提到“台灣有一些人搞‘台獨′，我是不願意支持的”。加上目前台灣方面赴美活動受到限制，以及對台軍售的情況，都可以看出特朗普的立場和5月時相比，並沒有太大改變，“只是他不講而已，可是他一直在做”。