綠營台北市支持度遠超南部？名嘴喊不符常識

戴立安29日公布民調顯示，台北市民對民進黨的好感度是53.38%。（照片：樊啟明臉書） 中評社台北9月30日電／民調專家戴立安29日公布最新民調顯示，台北市的民進黨支持度高達25.5%，遠遠超過雲嘉南的17.3%以及高屏的23.8%。中國國民黨籍“立委”王鴻薇在臉書酸民進黨在台北市只提25席議員，錯失議會過半大好機會。媒體人樊啓明昨日則在政論節目說，這跟一般常識實在差很多，陳水扁過去靠三強鼎立才唯一贏過台北市長，連陳水扁都說怪怪的，他對此民調不予置評。



“哇，怎麼一瞬間？”政論節目《國民開小會》主持人謝曜州昨表示，去年大罷免也好，上一次大選也好，“我都不覺得台北市有所謂綠大於藍啊？那為什麼突然間，自從戴立安跟吳子嘉分手之後，自從戴的老闆變成是曹興誠之後，自從你的單位負責人一天到晚要蔣萬安的DNA之後，哇，你的架構就完全不一樣了？台北市的選民就不一樣了？”黃暐瀚也去分析，說政黨傾向在全台，綠已大於藍加白，還說很期待10月的戴立安的雙北民調，“不用期待啊？一定是贏！而且是贏雙位數之類的。”



謝曜州說，他們認為藍加白有60%是大錯特錯的，還說台北市民對民進黨的好感度是53.38%，跟高屏差不多？樊啓明則表示，這跟一般常識實在是差很多！



樊啓明指出，以全台來講，國民黨在彰化縣、新竹縣有些亂，跟民眾黨有些摩擦，藍白支持者失望，表態率就會不高。加上民進黨最近自稱破圈的洋流全台竄流，基本盤勇於表態，綠高、藍白低是會比較符合趨勢面，但有沒有過半？對這份民調的精準數字，“我不想做評論。跟我自己的體感溫度，是有很明顯的一個落差！”



樊啓明說，連陳水扁都覺得戴立安的民調怪怪的，取樣是有誤差的，陳水扁1994年第一次選贏台北市長，那是三強鼎立，加上李登輝“棄黃（大洲）保陳”操作才贏，以後再也沒有民進黨的能贏，所以這個板塊結構是鐵錚錚釘在板子上，且已2、30年了。為何去年大罷免還是32比0，一年之間民進黨也沒做什麼事情，盤勢就翻了？“這個民調，我就不太做特別的評論了。”