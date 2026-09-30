曾涉賄不得參選　台南3里長選舉重辦登記

台南3里里長選舉重新辦理登記。(圖:台南市選委會提供) 中評社台南9月30日電／2026年里長選舉各區選務作業中心日前完成參選人資格審查，台南鹽水區橋南里、玉井區望明里及學甲區新達里都出現只有1人登記，但這3人昔日都涉入賄選，因資格不符無法參選，市選委會因此針對3里辦理第二次候選人登記。29日登記首日，橋南里已有3人登記，新達里則有1人完成登記。



台南市選委會27日針對橋南里、望明里及新達里第二次公告候選人登記事項，27、28日開放領表，29、30日受理登記。3里原本唯一登記者都是現任里長，分別為橋南里長陳榮斌、望明里長李麗華及新達里長陳敏男，3人均因資格不符，無法尋求連任。



3人過去都曾涉及選舉案件。陳榮斌在2010年首屆台南市里長選舉期間，以肉脯禮盒向選民買票，法院依交付賄賂、收受賄賂等罪，判應執行1年10月、緩刑3年，褫奪公權2年。



李麗華則涉及2014年台南市議員選舉賄選案，被控取得30萬元後，以每戶5000元、部分6000元方式買票，遭判2年、緩刑5年，褫奪公權2年。陳敏男則因95年5月間學甲鎮民代表會主席選舉，身為有投票權人收受30萬元賄款，並許以為投票權一定之行使，經法院判決有罪、免刑確定。



《公職人員選舉罷免法》歷經多次修法，對參選資格設有限制，包括曾犯組織犯罪、槍砲、貪污、毒品及特定選舉犯罪等，經有罪判決確定者，依法不得登記為候選人。



第二次登記首日，橋南里已有3人完成登記，從原本僅1人登記轉為3人角逐；新達里目前1人登記，望明里則仍待9月30日登記情形確認。第二次登記將於30日截止，3里最終參選人選屆時將明朗。