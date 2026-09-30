承諾書遭疑AI生成　柯志恩反擊：顛倒黑白

遭質疑“台灣還我特色公園行動聯盟（特公盟）”的承諾書使用AI生成照片，國民黨高雄市長參選人柯志恩痛批網軍側翼抹黑。（照片：柯志恩臉書） 中評社台北9月30日電／中國國民黨高雄市長參選人柯志恩日前在臉書貼出簽署由還我特色公園行動聯盟所發起的“遊戲宜居城市”倡議，但引發網友質疑她手持的簽名手板疑似經AI生成的模糊照片，部分文字及字跡模糊。對此，柯志恩29日在臉書回應，網軍側翼硬扯“用AI敷衍、沒有實際拍攝”，完全是顛倒黑白的抹黑。



柯志恩澄清2則被刻意操作的風波，第一，針對特定人士質疑她給“台灣還我特色公園行動聯盟（特公盟）”的承諾書使用AI生成照片。事實上，簽署當下只有錄影，未特別拍攝照片，主辦單位為求發稿需求與畫面呈現，才截取影片畫面並輔以技術處理。網軍側翼硬扯“用AI敷衍、沒有實際拍攝”，完全是顛倒黑白的抹黑。



柯志恩指出，第二，只因一句“吃屏東香蕉”，隨即遭到側翼大作文章、扣上“心不在高雄”的帽子。說實在的，無論是旗山香蕉還是屏東香蕉，都是台灣優質的農產品。過去，在香蕉價格崩盤時，自己也和在地議員前往關心，並和蕉農對談、爭取補助，支持高屏的農業、疼惜每一位揮汗耕耘的農民，何況“高屏本是一家”，不管旗山或屏東香蕉，縱有不同滋味，都非常好吃。愛土地的心不分彼此，何必為了選舉無底線地撕裂對立？



柯志恩強調，面對排山倒海的政治抹黑與無謂口水，依然會堅持就事論事、專注民生，用最踏實的步伐為這座城市拚到底。而昨天是“立法院”開議日，院區與研究大樓重現熱絡人氣。回到議場和同仁互道問候，談法案、談選情，也分享彼此心情。新會期適逢選戰加溫，深知肩上的擔子只會更重、節奏只會更緊湊！



柯志恩表示，而院會表決“監察委員”人事案，但賴清德提名的人選充斥酬庸、爭議與負評，完全不符超越黨派、操守廉潔、職司風憲的法定標準；己身不正，又如何能不畏權勢、整飭官箴？在野黨若不能嚴格把關、寸步不讓，只會辜負廣大選民的殷切託付。