北市好感度過半　王鴻薇諷：綠錯估議會選情

王鴻薇感嘆，民進黨台北市議會痛失過半的大好機會！（王鴻薇臉書） 中評社台北9月30日電／民調專家戴立安29日公布《2026年9月台灣民心調查》，台北市民對民進黨好感度是53.3%、反感度是31.0%；台北市民對中國國民黨的好感度是22.9%、反感度是58.3%，調查結果引發議論。國民黨“立委”王鴻薇29日直呼“不可思議”，感嘆民進黨錯失北市議會完全執政的大好機會。



根據公布的民調數據顯示，整體政局在九合一選舉前夕出現變動，賴清德的信任度達到51.2%，不信任度降至35.7%，滿意度維持在51.4%的相對高點。然而，最受矚目的焦點落在台北市選情。



王鴻薇29日在臉書發文表示，在戴立安的最新調查中，台北市民對民進黨的支持度竟高達25.5%，不僅遠遠超越雲嘉南地區的17.3%，甚至高過高屏地區的23.8%，讓一向被視為藍營優勢選區的台北市，呈現出顛覆民眾認知的“超現實”數據。



王鴻薇分析，若以該民調推算，民進黨在台北市要達成“完全執政”早已不是夢想，但綠營在今年台北市議員選舉中僅規劃提名25席，相較上屆（2022年）的26席還要減少1席，狂酸綠營黨中央明顯“錯估情勢”，白白失去攻城掠地的機會。



王鴻薇指出，去年大罷免，民進黨已經嚴重錯估一次，看來還是沒有得到教訓，一意孤行的結果，慘烈的下場至今都還在療傷。顯然民進黨欠缺的，就是戴立安的民調，欠缺這種能看到一般人或其他選舉多年專家看不到的、不敢講的結論。劃時代超現實的大膽數字，讓民進黨看到真正的方向。