宮廟送的甘蔗沒帶走　蔣萬安連8次道歉

台北市長蔣萬安29日前往金華國中慰問並瞭解營養午餐供應情形。（照片：蔣萬安臉書） 中評社台北9月30日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安26日獲中庄仔福德宮贈送預祝當選的甘蔗，因志工忘記帶走，意外讓甘蔗成為選戰焦點。蔣萬安29日連8次道歉，說有夠歹勢，不管是倒吃甘蔗、苦盡甘來或節節高升，都是非常好的寓意。



蔣萬安昨日也前往金華國中陪學生一起吃營養午餐，砲轟對手民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市議員簡舒培，把3名學生身體不適渲染成集體食物中毒，是在製造恐慌、創造選舉話題。



蔣萬安、沈伯洋26日先後出席福德宮晚宴，並分獲福德宮董事長林春裕贈送甘蔗，之後卻爆出蔣把甘蔗棄置廟旁，里長曾國益澄清是里辦志工接下甘蔗忘了帶走。蔣萬安知道後馬上打電話向廟方董事長致歉，真的有夠歹勢，強調林送給他的甘蔗都是非常好的寓意，他非常珍惜非常感謝，發生疏失真歹勢。



針對甘蔗事件，沈伯洋昨天說，蔣萬安市政繁忙難免有疏失，過程不是重點，反正結論就是沒拿，只要盡快和廟方說，也和神明請示、致意就好。至於他如何處理甘蔗，他說，甘蔗放在競辦的架子橫放，現在也打算直立擺放展現“步步高升”，或許還要回中庄仔福德宮請示怎麼放比較好。



面對綠營狂打金華國中營養午餐出包，蔣萬安強調，學校掌握有3名學生不適，金華國中有2500名師生，卻被沈伯洋、簡舒培渲染成為集體食物中毒，這是製造恐慌。他赴金華國中慰問校長及師生，午餐供應委員會強調沒有食物中毒，也絕無蓋牌。



國民黨籍台北市議員王欣儀痛批，事件已真相大白，校長也說明沒有問題，但簡舒培卻拒不道歉，還跟著一群側翼繼續扭曲事實。



王欣儀表示，簡舒培竟把金華國中校長類比民進黨最愛消費的“周子瑜事件”，其心可議，批評簡硬要把一場校園營養午餐的食安釐清，偷渡成“威權打壓人民”的政治爛劇本。