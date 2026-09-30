台海外駐處雙十邀請函寫台灣　藍委指故意

藍委黃仁。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／台灣駐洛杉磯辦事處寄送的雙十慶典酒會邀請函，因將“中華民國”國慶”寫成“台灣國慶”，引發僑胞質疑。台“外交部”29日解釋，電子信函點擊進去，便可見活動名稱為“中華民國國慶酒會”，但為避免誤會，已要求駐處修正後台系統。對此，中國國民黨籍“立委”黃仁認為，外交事務不大可能出現這種錯誤，民進黨政府就是有意為之，現在只是在“圓謊”。



僑胞反映，近日收到駐洛杉磯辦事處寄發的雙十慶典酒會邀請，卻發現電子郵件邀請函上的活動名稱，已由“中華民國國慶酒會”改為“台灣國慶酒會”，原本熟悉的雙十慶典酒會名稱被更換，令人心痛。



台灣官方向外館了解後表示，為提升雙十慶典酒會的賓客邀請與報到效率，駐洛杉磯辦事處今年首度採用第三方雲端邀請系統，雲端邀請函則依照籌備委員會核定的主視覺設計，點入連結後，即可看見“中華民國”字樣。也就是說，寄給賓客的電子郵件雖寫著“台灣國慶酒會”，但只要點擊連結報名參加，看到的雲端雙十慶典酒邀請函，即為慶籌會核定的“慶祝115年中華民國國慶”字樣。



台灣官方表示，為避免誤解，駐處已修正系統後台，並重新寄發邀請函給所有受邀貴賓。



不過，黃仁無法接受如此說詞，他批評民進黨政府是希望藉此做政治表態，“這些作為都是政治操作”，洛杉磯辦事處就是配合政府辦事。他質疑，駐外館處專業外交人員怎麼可能會出現這種錯誤？“外交部”的回應方式也不該如此，既然有問題，就應該承認錯誤，並表達正式立場。



黃仁警告，現在國際局勢混亂，美中關係愈來愈靠近，台灣就像走在鋼索上，應謹慎處理，不應再發生任何挑釁事件。