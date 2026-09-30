北甘蔗南香蕉發酵　凸顯藍團隊危機

右起台北市長蔣萬安、國民黨高雄市長參選人柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／2026縣市長選舉逐漸升溫，北高市長選戰皆因水果因發爭議，淪為一場“水果大混戰”！中國國民黨籍台北市長蔣萬安遺落中庄仔福德宮贈送、象徵節節高升的甘蔗；國民黨高雄市長參選人柯志恩在旗山農會行程後，私下一句“吃屏東香蕉”引火上身。兩把火在網路平台全面炸鍋，網友大玩諧音哏狂酸“北甘蔗、南香蕉”，橫批“滿盤皆蔬（輸）”。綠營笑逐顏開，藍營兩大母雞瞬間淪為箭靶，慘遭社群迷因凌遲。



《中時新聞網》30日發表評論表示，近期在臉書、Threads等網路社群，“甘蔗”、“旗山香蕉”等關鍵字PO文引發熱議，也讓北高選戰討論度飆升。綠營更掀起一波凌厲空戰，營造溫暖“洋流”，沈伯洋化身珍惜地方宮廟心意的暖男人設，將甘蔗完善保存在競辦；賴瑞隆反應更神速，自曝1天大啖5根旗山香蕉、力挺在地蕉農，儘管蔣萬安連8次道歉，綠營這陣子精準操作，已讓藍營陷入全面挨打。



持平來看，兩起事件固然遭綠營無限放大解讀與政治操作，但打選戰、無風不起浪。蔣萬安團隊連跑宮廟收受的甘蔗都能遺落路旁，凸顯幕僚作業的粗糙與漫不經心；柯志恩團隊面對失言風波，事後危機處理慢半拍、不到位，才讓對手有見縫插針的大好空間。



這兩場輿論暴風持續延燒，彷彿看見昔日“黑韓產業鏈”的既視感。當時民進黨傾全黨之力打一人，配合網路空戰與綠媒大肆追殺；如今如法炮製，卯足全力“黑蔣、打柯”。在側翼鋪天蓋地的帶風向下，藍營落入“有理講不清”窘境。更致命的是，若不及時掌握輿情、果斷滅火，在網路全面發酵下，更容易陷入烏賊戰，也讓韓國瑜忍不住提出社會對國民黨容錯率較低的警告。



民進黨2018年九合一選舉及2022年地方選舉被檢討敗於空戰，賴清德昨天也大談如何栽培年輕人。換言之，當前生硬嚴肅的政策牛肉早已無法迎合選民胃口，反倒是帶有生活感的民粹插曲最能引發熱議、共鳴。藍營若再不警惕團隊應變遲鈍的致命傷，這場“北甘蔗、南香蕉”的鬧劇，恐怕真會滿盤皆輸。