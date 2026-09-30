台尼斷交內幕　介文汲質疑蔡政府不發賀函

2017年蔡英文與尼國總統奧蒂嘉舉行雙邊會晤。（府方提供資料照） 中評社台北9月30日電／尼加拉瓜於2021年12月9日無預警宣布與台灣斷交，台駐尼國“前大使”吳進木遺作《清脆沉聲：吳進木外交生涯的回音》今年9月出版，書中揭露蔡政府站隊美國，未致賀函予連任的尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega），令尼國高層十分意外，憤而轉向大陸建交。對此，台駐紐西蘭前代表介文汲質疑，對於“邦交國”元首連任，蔡政府不發賀函是什麼意思？！他還透露，吳進木與奧蒂嘉的私交非常好，第二次回任就成功穩定了雙方的“邦誼”。



針對吳進木的相關指控，“外交部次長”陳明祺29日受訪表示，台對於所有邦交狀況都有掌握，但中國大陸進行秘密外交，且中尼雙方守密，“外交部”一定對所有“邦交國”都努力到最後一刻，所以有時候是形勢不得不然，且中國大陸花了很多資源與心力。他強調，吳進木相關說法並不是“外交部”瞭解的狀況，所有相關資料已交由“監察院”處理，至於是否因挺美國未致賀函予連任的奧蒂嘉，他反問，“你覺得這個可能嗎”？



介文汲29日在政論節目《中天辣晚報》表示，進木在其回憶錄中揭露，2021年12月的斷交真正原因，是源自於當時蔡英文政府的外交決策失誤。雖然“外交部”現在做出許多回應，但尼加拉瓜總統奧蒂嘉競選連任當選時，蔡政府為什麼不發賀函？這是什麼意思？這在務實的外交操作上是非常奇怪且不合理的。



節目同台來賓、前“立委”郭正亮詢問，台灣當時會不會支持奧蒂嘉的對手？介文汲回應“不會”。



介文汲透露，吳進木是基層出身的專業外交官，一輩子深耕中南美洲。他曾兩度出任駐尼加拉瓜“大使”，第二次更是受當時的“外長”請託去“救火”。因為吳進木與尼國總統私交極好，一去就成功穩定了臺尼的“邦交”關係。介文汲批評蔡政府在斷交發生後，將責任完全甩鍋到已經申請退休的吳進木身上，甚至對他扣上不道德的帽子，這是非常不公平。



介文汲提及，奧蒂嘉“是個非常不好搞的人”，奧蒂嘉隸屬於“桑迪諾民族解放陣線”，是游擊隊出身且立場反美，所以美國人一直想把奧蒂嘉趕下台。美國在中間曾成功扶植當地的世家政權——就是查莫羅夫人（Violeta Chamorro，曾訪問台灣）上台。然而，歷經政權更迭與一段時間的游擊和政治鬥爭後，奧蒂嘉最終依然成功奪回了政權，並連任至今。